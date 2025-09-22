El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Es una obra muy poderosa”: productor de ‘Casi normales’ describe el trasfondo del musical

Este lunes, 22 de septiembre, habló en los micrófonos de La Hora del Regreso, Juan Mondragón, encargado de llevar al teatro musical ‘Casi normales’, una obra que, entre otras cosas, supo ganar en su momento el Premio Pulitzer y tres Premios Tony .

“Llevo trabajando más de 20 años en el sector del teatro musical y uno siempre piensa en qué hacer, ahí siempre sale el arte con propósito ”, dijo.

Contó: “La vi en Londres y quede enloquecido (...). Esta obra resonó en nuestro corazón, el año pasado perdí a mi hermano por un tema de salud mental, entonces tocó mi corazón”.

“Es una obra muy poderosa . La vi no solo de una forma de moda, sino responsable y solidaria y empática. Entonces dijimos, es el título para hacer en Colombia, gestionamos los derechos y nos los dieron”, comentó.

Y agregó: “Habla acerca de lo que tenemos que vivir en el día a día, las personas que conviven con alguien que tienen un tema de salud mental. Nos habla también de cómo ser mejores humanos y como, a través del amor, podemos pasar la adversidad”.

