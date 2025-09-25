La Hora del RegresoLa Hora del Regreso

Tendencias

“La música es la cama en donde duerme el amor y la vida”: cantante dominicano Sergio Vargas

El merenguero Sergio Vargas resaltó, entre otras cosas, el premio Congo de Oro, al que dijo tenerle un “alto grado sentimental”.

“La música es la cama en donde duerme el amor y la vida”: cantante dominicano Sergio Vargas

“La música es la cama en donde duerme el amor y la vida”: cantante dominicano Sergio Vargas

05:15

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Sergio Vargas, cantante. Foto: Getty Images.

Este jueves, 25 de septiembre, en los micrófonos de la Hora del Regreso habló el reconocido y destacado cantante de la República Dominicana, Sergio Vargas, quien se refirió a su visión de la música.

Le puede interesar

Vargas inició contando que está haciendo nueva música. Y reveló: “de hecho, acabo de grabar toda la historia de mi música, desde 1986 hasta el día de hoy, hemos grabado de nuevo todas las canciones para hacer nuevos máster”.

Por otro lado, el cantante dijo que, para él, “la música es la cama en donde duerme el amor, en donde duerme la vida. La música es el postre que come Dios”.

Finalmente, dijo: “Entre los premios que tengo, y tengo dos Latin Grammy, ese premio que le da el pueblo de Barranquilla a los artistas, el Congo de Oro, tiene un alto grado sentimental”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

“La música es la cama en donde duerme el amor y la vida”: cantante dominicano Sergio Vargas

05:15

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad