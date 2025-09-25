El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“La música es la cama en donde duerme el amor y la vida”: cantante dominicano Sergio Vargas

Este jueves, 25 de septiembre, en los micrófonos de la Hora del Regreso habló el reconocido y destacado cantante de la República Dominicana, Sergio Vargas, quien se refirió a su visión de la música.

Vargas inició contando que está haciendo nueva música. Y reveló: “de hecho, acabo de grabar toda la historia de mi música, desde 1986 hasta el día de hoy, hemos grabado de nuevo todas las canciones para hacer nuevos máster”.

Por otro lado, el cantante dijo que, para él, “la música es la cama en donde duerme el amor, en donde duerme la vida. La música es el postre que come Dios”.

Finalmente, dijo: “Entre los premios que tengo, y tengo dos Latin Grammy, ese premio que le da el pueblo de Barranquilla a los artistas, el Congo de Oro, tiene un alto grado sentimental”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Play/Pause “La música es la cama en donde duerme el amor y la vida”: cantante dominicano Sergio Vargas 05:15 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: