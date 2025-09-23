Así es ‘Paloquemao: El mercado de los vampiros’ el cortometraje de Jeferson Cardoza

El director del cortometraje, “Paloquemao: El mercado de los vampiros” Jeferson Cardoza pasó por los micrófonos de La Hora de Regreso de W Radio, para hablar sobre este filme.

Este director cuenta que esta idea nace de sus propias experiencias en la plaza de paloquemao, donde creció, pues en esta cuando era niño había un vendedor de morcilla que se creía vampiro y lo asustaba.

También habla del miedo a los pasillos, a las rejas sonando o a la oscuridad de las noches en la plaza “es muy colorida, muy linda, se vuelve algo muy oscuro en las noches”.

Cuenta que tenía este idea desde el año 2017, la logra grabar en el 2021 y en 2023 reciben el premio Macondo a mejor cortometraje, por lo que es algo que lo llena de mucho orgullo, más porque creciendo nunca pensó que en Colombia se pudiera hacer cine.

La historia narra que cuando las casa de tortuga del Bronx son desmanteladas, los vampiros que las manejaban llegan a la plaza para continuar con su negocio de tráfico de sangre, el protagonista debe evitar que maten a su amada.

Ve este género, que bautiza gótico popular, cómo una forma de apropiarse del cine de terror y adaptarlo a la cultura del país, aunque considera este corto como más de fantasía que de terror. Cree que estos géneros son una herramienta que ayudan a narrar esos miedos que a veces quedan en el drama.

El filme, que está disponible en RTVC Play, cuenta tanto con banda sonora original hecha por Daniel Correa, como con una canción hecha por alguien de la plaza y la canción ‘Vampiro vampiro’ de Los Corraleros de Majagual, que al director le parece que esto define el gótico popular.

Escuche la entrevista completa aquí:

