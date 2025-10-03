El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Desde pequeña me enamoré de la música colombiana”: María Cristina Plata sobre su enfoque en el arte

La cantante, guitarrista y productora colombiana María Cristina Plata, llegó a los micrófonos de La Hora del Regreso para hablar de su música y su nueva gira.

Plata fue reconocida en 2022 por la revista Forbes Colombia como una de las artistas destacadas por representar a las mujeres en la industria musical, y mantener sus tradiciones latinoamericanas en sus canciones.

La artista aseguró que desde pequeña se enamoró de la música colombiana y de la cultura local.

“En el colegio participé en un festival de música tradicional, y esta fue la primera vez que me presenté con mi guitarra e interpreté un bambuco”, contó Plata, mientras resaltaba sus raíces campesinas y el amor por su tierra.

La santandereana lanzó su nuevo álbum llamado ‘Casi te creo’, mismo nombre que lleva su tour, el cual tendrá fecha el próximo sábado, 4 de octubre, a las 8 de la noche en el teatro Jorge Eliecer Gaitán en Bogotá.

El ‘Casi te creo tour’ abrirá sus puertas desde las 7 de la noche y tendrá una temática especifica, y es que Plata confesó que su evento será una tertulia. Es decir, en el espectáculo encontrará interpretaciones espontáneas, propias y de otros artistas como Helenita Vargas, por ejemplo, mientras se conversa y se discuten opiniones con el público.

Escuche la entrevista completa aquí:

Play/Pause “Desde pequeña me enamoré de la música colombiana”: María Cristina Plata sobre su enfoque en el arte 09:33 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí: