“Es un espacio para quienes hacen música de manera independiente“: Diego Botero sobre el Kenke Fest

Diego Botero, músico colombiano, pasó por los microfonos de W Fin de Semana para hablar de su festival Kenke Fest, el cual se realizará de manera gratuita en Estados Unidos desde el 26 de octubre en el Lake Eola Park.

¿De qué se trata el Kenke Fest?

“Esta será la primera edición. Es un espacio en Estados Unidos para todos los músicos o quienes hacen música de manera independiente, todas esas personas que le han apostado, aman, desean o llevan en su ser crear y hacer música”.

“La apuesta es crear un nuevo espacio donde estos artistas emergentes puedan presentarse en condiciones muy dignas, como si fueran grandes artistas reconocidos. Eso quiere decir, con sonido profesional, en una tarima grande, con muy buena afluencia de público, para que puedan ser escuchados y cada año esperamos hacerlo aún mejor y más grande”.

¿Por qué es importante que el evento sea gratuito y abierto para todo el mundo?

“Como lo vemos hoy por hoy con las redes sociales y los nuevos medios de comunicación que son gratis y mucha gente puede enterarse de acceder a ellos de manera gratuita, creo que es idóneo hacerlo gratuito para el público”.

“De esa manera, no solo pueden asistir a un festival donde puedan ver artistas, músicos, gente que le guste hacer música, sino que también puedan ir a un concierto donde puedan ver artistas que eventualmente tendrían que pagar por ir a verlos de manera gratuita.”

¿Qué artistas emergentes estarán presentes? ¿Hay algún colombiano?

“Vamos a tener dos invitados muy importantes que además representan muy bien, son el ejemplo de la independencia en la música. Son artistas que han sido desde sus inicios independientes, eso quiere decir que no están firmados con ninguna disquera”.

“Estos dos artistas que no son emergentes, llevan mucho tiempo ya, son muy famosos, son colombianos y van a estar presentes en el Kenke Fest. Aún no hemos tomado la decisión de revelar quiénes son, son colombianos, pero en breve, en un par de semanas ya todo el mundo se va a enterar quiénes son”.

Escuche la entrevista completa aquí: