Mujeres WMujeres W

Programas

“La música es una sola, no clásica o popular”: David García, director de la Filarmónica de Bogotá

El director general de la Orquesta Filarmónica de Bogotá habló en Mujeres W acerca de cómo la organización se encarga de conectar la tradición y la innovación para que los jóvenes de la ciudad se acerquen a la música.

“La música es una sola, no clásica o popular”: David García, director de la Filarmónica de Bogotá

30:00

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Miguel Ángel González

David García Rodríguez, actual director general de la director general de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, contó en Mujeres W su camino a lo largo de la música. En su caso, creció entre las mismas partituras y ensayos gracias a su padre y el legado que dejó como fundador de la orquesta. García, ya siendo filósofo, historiador y violinista, comenzó a liderar el proyecto que es uno de los varios motores que tiene Bogotá para lograr transformaciones culturales y sociales.

García explicó que la Filarmónica no se limita a la música clásica y su repertorio, sino que fusiona géneros populares y universales. Ha hecho conciertos junto a Juanes, la 33 o incluso, Aterciopelados. También habló de los programas de formación en el mundo musical en colegios distritales, programas que ya han instruido a más de 30,000 estudiantes.

El músico también destacó lo importante que es democratizar el acceso a la cultura, debido a esto, la Filarmónica hace muchos conciertos gratuitos en parques, iglesias y varias zonas de Bogotá, estando 100% seguro de que la música debe ser un derecho fundamental. “La música es una sola, no existe división entre clásica y popular, lo importante es que transforme vidas”, concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí:

“La música es una sola, no clásica o popular”: David García, director de la Filarmónica de Bogotá

30:00

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad