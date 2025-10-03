“La música es una sola, no clásica o popular”: David García, director de la Filarmónica de Bogotá

David García Rodríguez, actual director general de la director general de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, contó en Mujeres W su camino a lo largo de la música. En su caso, creció entre las mismas partituras y ensayos gracias a su padre y el legado que dejó como fundador de la orquesta. García, ya siendo filósofo, historiador y violinista, comenzó a liderar el proyecto que es uno de los varios motores que tiene Bogotá para lograr transformaciones culturales y sociales.

García explicó que la Filarmónica no se limita a la música clásica y su repertorio, sino que fusiona géneros populares y universales. Ha hecho conciertos junto a Juanes, la 33 o incluso, Aterciopelados. También habló de los programas de formación en el mundo musical en colegios distritales, programas que ya han instruido a más de 30,000 estudiantes.

El músico también destacó lo importante que es democratizar el acceso a la cultura, debido a esto, la Filarmónica hace muchos conciertos gratuitos en parques, iglesias y varias zonas de Bogotá, estando 100% seguro de que la música debe ser un derecho fundamental. “La música es una sola, no existe división entre clásica y popular, lo importante es que transforme vidas”, concluyó.

