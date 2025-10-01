Diseñador Juan Pablo Socarrás contó cómo convirtió la moda en herramienta de transformación social

Juan Pablo Socarrás es un diseñador y gestor social que lleva más de 16 años en la tarea de “unir” la moda y la memoria. Su historia, que contó en Mujeres W, donde el cáncer llegó a marcar en su infancia y el querer satisfacer las expectativas que su familia le tenía terminó haciendo que él buscara otro camino, qué es, resumidamente, contar historias a través de la moda.

Socarrás explicó que su trabajo con mujeres artesanas no solo es rescatar aquellas técnicas ancestrales de tejer y bordar, sino que también el las acompaña en esos procesos de creación, temas financieros y en como fortalecen su autonomía. Para Socarrás, cada desfile es una “caja de resonancia” que muestra la identidad del país y que hace que la moda sea un espacio que fortalece la producción femenina.

También, el diseñador resaltó que todo lo que hace es sostenible, gracias al uso de materiales reciclados, pigmentos naturales y el recuperar aquellos oficios tradicionales como el telar, que conoció en Montes de María. La idea de Socarrás es buscar que se vea la riqueza cultural de Colombia y mostrar que el tema de la moda no es meramente superficial, sino que tiene todo el potencial de generar ingresos, hacer que la memoria sea preservada y las comunidades mantengan su dignidad.

Escuche la entrevista completa aquí:

