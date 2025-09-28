Kely Velásquez sobre Santísimas, su marca de ropa: “La inspiración es la mujer”

Kely Velásquez, fundadora y diseñadora colombiana de Santísimas Ropa Intima, pasó por los micrófonos de W Fin de Semana para hablar del crecimiento de su marca que llegó recientemente al Milan Fashion Week.

¿Cómo llegó Santísimas al Milan Fashion Week?

“He hecho un buen networking acá en Milán. Ha llegado de la manera menos inesperada cuando llegó esta propuesta, no lo creía porque es una de las pasarelas más importantes de la moda. Además, Milán es un referente a nivel mundial y todas las marcas quisieran estar acá.”

“Hemos hecho una carrera, hemos trabajado, el año pasado estuvimos en New York Fashion Week, que también nos abrió las puertas, estar acá ha sido algo muy bonito, una acogida hermosa. Las mujeres aman la marca, las modelos eran felices con las prendas, entonces eso para mí ya era todo.”

¿Por qué el nombre Santísimas, en que se inspiraron?

“La inspiración es la mujer, la mujer que quiere ir en contra de muchísimas cosas, es darle un lugar. A mí me costó al inicio darle un lugar en el mundo de la moda a las transparencias, a la ropa íntima o exterior, hoy poder tener ese lugar no no ha sido ni siquiera solo por lo que yo hago, es por las mujeres que lo han validado. Nosotros hemos construido un grupo de mujeres fieles a la marca, que aman, que se identifican y que les encantan las prendas.”

¿Cuál fue el secreto para llegar al Milan Fashion Week?

“Cuando yo empecé a estudiar y vine hace 2 años a Milán, primero empezar a estudiar el mercado, todas las mujeres de Milán que son hermosas. Entonces, yo dije, “No es un mercado que solamente es Colombia, esto es a nivel global.”. Estudié en en Marangoni, entonces tuve muchos contactos con profesores, empresarios y esto me ayudó muchísimo a estar hoy acá en el Milan Fashion Week.”

“Yo creo que es lo que nos ha ayudado a a cada vez a expandirnos más, tenemos distribuidores a nivel internacional muchísimos acá en Europa y cada vez es más fuerte, mi sueño es poder montar una tienda en Milán porque todas estas mujeres nos aman.”

