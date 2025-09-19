Paula Mendoza, la diseñadora que llevó la joyería colombiana a las pasarelas del mundo

Paula Mendoza, la diseñadora colombiana que llevó la joyería a las pasarelas del mundo

Paula Mendoza habló en Mujeres W acerca de su camino en el mundo de la joyería, el cual comenzó en Bogotá, ciudad donde estudió comunicación social y descubrió, a la fuerza, que la joyería sería la forma en la que podría pagar su carrera.

La joyería fue en un principio un recurso extra para la diseñadora, pero terminó siendo su proyecto de vida. De comprar y vender piezas en San Victorino terminó abriendo su propio local y luego instalarse en la ciudad de Nueva York, dónde llamaría la atención de grandes contactos en el mundo de la moda.

La visión que tiene Mendoza dice ir más allá de lo estético, para ella, cada pieza es una armadura que transmite seguridad y fuerza a quienes la llegan a usar. “Muchas clientas me dicen que se ponen mis aretes y se sienten divinas”, explicó, resaltando que el empoderamiento y el acompañamiento son la base de sus diseños para los momentos especiales y también los cotidianos.

La diseñadora dijo que mantiene una gran inspiración en la ancestralidad, de lugares como el Museo del Oro de Bogotá y demás lugares ancestrales ella puede construir colecciones al combinar técnicas de artesanía con diseños del hoy.

Mendoza ha sido reconocida con premios como 100 Colombianos y nominada en los Fashion Awards en 2017, ella piensa que su éxito vino de perseverar y confiar en ella misma lo más posible, también cabe destacar que sus joyas no tienen un gpenero definido, está pensada para mujeres, hombres y personas diversas.

Escuche la entrevista aquí:

