“El periodismo no solo informa, también puede transformar vidas”: ‘Mariete’, influencer

Mario Jaramillo Samper, también conocido como Mariete, es una de las figuras humorísticas más seguidas de las redes sociales en Colombia dado su trabajo humano en lugares como el Centro de Bogotá. Jaramillo habló de sus inicios y su trayectoria en Mujeres W. Él tiene estudios en Derecho, pero la influencia del periodismo en toda su familia lo llevó a dedicarse a contar historias en España, para después hacerlo en Colombia.

Sus secciones de contenido van desde entrevistas en la calle a noticias que son “absurdas”, pero con este orden ha logrado iniciativas dónde ha conseguido mejorar y hacer más digna la vida cotidiana de trabajadores. Entre las crónicas que ha llegado a contar ha revelado que en cada oficio hay historias extraordinarias, mostrando que el periodismo también puede llegar a ser un servicio social mediante la empatía.

Una de las experiencias más conmovedoras para Mariete fue cuando conoció la historia de 2 recicladores, que eran padre e hijo adoptivo, el periodista impulsó una colecta ciudadana que alcanzó los 160 millones de pesos para lograr una transformación en la vida de ellos. “Con los recicladores entendí que la solidaridad colectiva puede cambiar destinos”, concluyó.

