Olga Lucía Vives, de Ventino a la voz de Mirabel en Encanto

Encanto fue una película que rompió varios records en la taquilla post-pandemia y que subió su estatus al ganar el Oscar a mejor película animada, en Mujeres W, Olga Vives, actriz que le dio en voz en español latino, habló acerca de su trayectoria.
Olga Lucía Vives. Foto: W Radio.
Olga Lucía Vives es una cantante, compositora y actriz colombiana, consolidada como una de las voces jóvenes del país más reconocidas tras su paso por la banda ‘Ventino’ y el haberle dado vida a Mirabel Madrigal en la película ‘Encanto’ de Disney, en Mujeres W, Olga comentó su vida, su audición a Encanto y sus proyectos futuros.
Desde que era niña, Olga Lucía ya había mostrado gusto por la música y los escenarios, participando en obras de teatro normal y musical. Su primer salto a la fama fue con ‘Ventino’, banda con la que llegó a recorrer varios escenarios alrededor de Latinoamérica, y más tarde que lograría inesperadamente audicionar para Disney.
La transición de estar en un grupo a ser una solista no fue tan fácil. Vives confesó que separarse de ‘Ventino’ fue como vivir un duelo y que buscar su propia identidad en la música la hizo enfrentarse a sus inseguridades y tener que quitarse de encima fórmulas del tema que ya había asimilado. “Me quité la máscara y decidí ser vulnerable, escribir desde mi verdad y cantar con mi propio acento”, explicó.
Su autenticidad la refleja en la letra de aquellas canciones que se inspiran en sus experiencias personales, desde amistades, inseguridades o historias de amor. Para la actriz, el pop es su género, pero no le importa explorar sonidos del vallenato o el merengue, mostrándose versátil y cercana con aquellas raíces musicales colombianas. “Yo también puedo cantar con mi acento costeño, es parte de mi identidad”, concluyó.
Escuche la entrevista completa aquí:
