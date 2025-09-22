Claudia Jaramillo, mujer que impulsa la ‘Tienda de la Empatía’ para fortalecer comunidades locales

Claudia Jaramillo, la mujer que impulsa la Tienda de la Empatía para fortalecer comunidades locales

En Mujeres W, Claudia García Jaramillo, periodista y politóloga de la Pontificia Universidad Javeriana y fundadora de la ‘Tienda de la Empatía", habló de su trayecto en el mundo del periodismo y sus decisiones hasta llegar a la Tienda de la Empatía.

Claudia hizo parte de la dirección de la Fundación Semana y todo lo que relacionado al conflicto tras los acuerdos de paz en Presidencia, pero Claudia al final quiso enfocar su experiencia en un sueño, apoyar el trabajo de comunidades que, incluso teniendo gran calidad en lo que vendían, no podían acceder al grueso del mercado, por esto en 2020, en pandemia, creó la tienda ya mencionada.

Lo que el proyecto quiere ser es una vitrina para alimentos, artesanías y demás artículos hechos en varias partes del país. El modelo se basa en eliminar a los intermediarios, comprando directamente a las comunidades y armando lazos con restaurantes y otras empresas que les puedan garantizar una venta, “No se trata de mostrar solo productos bonitos, sino de mejorar ingresos y transformar vidas”, explicó Claudia.

En el camino de la comunicadora las mujeres han sido un eje central, destacó que las mujeres en cada región que visitó son las que mantenían los hogares, crean emprendimientos y pelean por la educación y el bienestar de sus seres queridos.

La ‘Tienda de la Empatía’ ya trabaja con más de 90 grados emprendimientos de todo el país y ha logrado conectar casos como el de mujeres que producían Flores en Montes de María con reconocidos chefs. Claudia piensa que cada alianza que logra hacer es un paso hacia un país más justo, donde la resiliencia de las comunidades se convierte en un punto de quiebre para lograr un cambio.

