Murió Humberto ‘Condorito’ Villegas, el empresario de la industria de los moteles en Cali

Con más de tres décadas en la industria de los moteles, el empresario logró consolidarse como referente del sector.

Murió ‘Humberto ‘Condorito’ Villegas, el empresario de la industria de los moteles en Cali. Foto: suministrada por la familia.

A sus 76 años murió Humberto ‘Condorito’ Villegas, el empresario detrás de los icónicos moteles temáticos Kissme y Condoricosas en Cali, caracterizados por sus excéntricos diseños.

Aunque gozaba de buena salud, ‘Condorito’, como era conocido cariñosamente, falleció a causa de un infarto en una clínica de la ciudad.

Su creatividad, su humor, pero sobre todo su compromiso social, dejó huella en un sector de la comunidad caleña.

Con más de tres décadas en la industria de los moteles, 'el empresario del amor’, logró consolidarse como referente en el gremio.

Sus honras fúnebres se realizarán en el Cementerio Jardines del Recuerdo en Cali a las 2:30 de la tarde este lunes, en donde familiares y amigos le rendirán el último homenaje.

Estas son algunas de las habitaciones de los moteles de los que era dueño:

Foto: W Radio.

Foto: W Radio.

Foto: W Radio.

