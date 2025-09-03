Nuevo secuestro en la región del Catatumbo: Un empresario minero es la víctima

Catatumbo

En las últimas horas, en la vereda Valderrama del municipio de Sardinata, fue secuestrado el empresario minero Fabio Jácome, mientras se encontraba en su finca.

De acuerdo con las primeras informaciones, hombres armados habrían irrumpido en la zona y, tras intimidar a la víctima, se lo llevaron junto con su vehículo en una acción que ha causado gran preocupación en la comunidad.

El hecho se convierte en el secuestro número 82 en Norte de Santander en lo corrido del año, según información entregada por el Consejero de Paz de este departamento, lo que refleja el grave panorama de inseguridad que vive la región, especialmente en zonas rurales donde la presencia de grupos armados ilegales continúa afectando a la población civil y a los sectores productivos.

Hasta el momento, las autoridades mantienen operativos en el área con el objetivo de dar con el paradero del empresario y esclarecer lo ocurrido.