Andrés Carrasco, la voz ‘fresca’ del relacionismo público en Colombia
El comunicador social Andrés Felipe Carrasco se ha consolidado como un referente en influencia del apís, llevando varias marcas y personas a otros escenarios con su visibilidad y su apuesta fresca en el mundo de la comunicación.
Andrés Carrasco - W Radio
Andrés Carrasco en Mujeres W relató su experiencia en el mundo de la comunicación social, la cual ya tiene más de 10 años de recorrido y a día de hoy ha trabajado con marcas como Hard Rock Hotel, Netflix, Reebok, Tommy Hilfilger u Hoteles Meliá.
Su sello ha sido conectar las marcas con unas audiencias que sean parte de una forma aténtica, esto con base a experiencias que generen confianza, y de allí, se formen relaciones que tengan una duración considerable.
En su experiencia, Carrasco no solo se destacó por el networking, sino también cuando fue capaz de transformar estrategias de los medios tradicionales a dínamicas digitales, un cambio que venía poco a poco y que aceleró su paso gracias a la pandemia. “Antes las personas buscaban a las marcas, ahora son las marcas las que deben entrar a la vida de las personas”, explicó.
El comunicador destacó que su diferencia a otros es su naturalidad. Para él, la clave está en la empatía y en tratar a cada quién con la misma generosidad, no importa si es una celebridad o una persona a quién se le está abriendo la puerta, este enfoque lo llevó a ser reconocido como un profesional que, aparte de gestionar marcas, lleva vínculos que van más allá de la jornada laboral.
Hoy, Carrasco dice que está viviendo la vida que eligió, una mezcla de pasión y disciplina que lo han posicionado en la escala alta de la comunicación. Incluso con los eventos y estrategias, insistió que su visión es dejar una huella basada en la confianza y la pasión porr las relaciones humanas.
Escuche la entrevista aquí:
