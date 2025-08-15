“La rabia, bien encaminada, busca un cambio”: Amalia Andrade

Desde que aprendió a escribir, Amalia Andrade no paró de hacerlo: “Encontré en los libros una manera maravillosa de habitar el mundo”. Sus obras, que son reconocidas por su estilo manuscrito y las ilustraciones, abordaron temas como la ansiedad, el duelo y la búsqueda de identidad.

En Mujeres W, Andrade confesó que la rabia ha sido una fuerza que la impulsado mucho en su carrera: “A las mujeres no nos dejan habitar mucho la rabia... pero una rabia bien encaminada busca un cambio” Esa energía la llevó a insistir entre todo lo que se le ponía en contra para la publicación de su primer libro.

En su libro más reciente No sé como mostrar dónde me duele, exploró las emociones y crítico la poca educación alrededor de ellas: “La emoción es primaria, el sentimiento es la interpretación. Y la mayoría solo sabe nombrar tres emociones: Felicidad, rabia y tristeza”.

La escritora también habló de su propia experiencia, teniendo como hitos su adopción y su reencuentro con su madre biológica, reflexionando sobre la vulnerabilidad: “Es tirarse al vacío, pero es dónde la magia sucede”.

Ahora, regresa al teatro con la cuarta temporada de Todas Las Cosas Maravillosas, que se presentará en el Teatro Panorama de Bogotá en septiembre. Esta obra consta de un monólogo con el que podemos interactuar, y que aborda la depresión y el suicidio “con seriedad, pero también con humor y empatía”.

“Lo más poderoso es que la gente sale entendiendo la vida y la tristeza desde otro lugar”, afirmó, añadiendo que su compromiso con la salud mental será su bandera hasta el día en que muera.

Andrea insistió en que hablar de emociones no es un lujo, sino una necesidad colectiva: “Mientras más hablemos de lo que nos duele, menos solos vamos a estar”.

Escuche la entrevista completa aquí:

