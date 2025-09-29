“Si queremos transformar el mundo, debemos hablar de feminismo”: periodista Mariángela Urbina

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Mariángela Urbina, la voz feminista que cambió su escritura y papel hacia el cambio y la resistencia

Escritora, periodista y creadora de contenido en redes, Mariángela Urbina es una de las voces más influyentes del feminismo en Colombia. Su linaje, que comenzó en Cúcuta, y su trayectoria con sus libros y obras de teatro, son protagonistas en su historia en Mujeres W.

Mariángela nació en Cúcuta en un hogar que formaban únicamente mujeres, por lo que su crecimiento fue dónde la voz femenina creaba las normas y lideraba.

“Mi mamá siempre me enseñó que podía disentir, siempre y cuando fuera con respeto”, recordó.

Su formación la llevó a poder encontrar en el feminismo una identidad junto a un camino para trabajar en el periodismo, el arte y la misma literatura.

Urbina cree que su militancia en el feminismo no se dio solo por la rabia, sino también por preguntarse cosas y hablarlas. “He encontrado en las preguntas y en el diálogo mi lugar”, explicó. Esa fue una apuesta que la llevó a ser una de las fundadoras de ‘Las Igualadas’ y más tarde ser autora de libros como ‘Mi Navidad en un psiquiátrico’ y ‘Dejaré en visto tu dejada en visto’, dónde ella explora la intimidad, las relaciones humanas y la posibilidad de tener un amor siendo feminista, sin importar el género.

Según Urbina, hablar de feminismo en Colombia todavía incomoda. Ha recibido varias amenazas y muchas críticas por ello, pero también ha logrado ver como crece en las mujeres el cambio, un liderazgo en temas culturales, jurídicos y sobre todo, sociales. “Si de verdad queremos transformar el mundo, todas las personas debemos hacer parte de la conversación”, concluyó.

