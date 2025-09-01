Sebastián Moreno: de la fotografía en los barrios a liderar tops en redes sociales

En Mujeres W habló Sebastián Moreno, fotógrafo y también creador de contenido en redes sociales, con más de 13 millones de seguidores entre TikTok e Instagram, se convirtió en un referente de la fotografía que retrata a desconocidos en las calles.

Moreno contó como su trabajo surgió de una manera cercana, hablar con las personas, escuchar sus historias y plasmarlas en una imagen en la que puedan sentir que tiene valor.

“Lo que hace que los vídeos sean tan naturales es que siempre estoy echando chisme. Nunca preparo nada, simplemente pregunto lo que me genera curiosidad”, explicó.

Su camino ha sido largo, antes de ser reconocido, trabajó con su padre en la construcción y su adolescencia fue otro camino duro para él, aun así, encontró en tomar fotografías, una forma de escapar y compartir su arte.

El fotógrafo reconoció que mantener la vigencia en las redes sociales es más dificil de lo que parece, pues exige mucha disciplina, constancia y entender que dinámicas tiene cada red social y cada plataforma. “La gente cree que esto es volverse viral y ya, pero llevo años publicando 2 a 3 vídeos por semana sin parar. En redes no hay vacaciones”, afirmó.

En cuanto su vida personal, hoy vive una etapa de paternidad gracias al nacimiento de su hijo, experiencia que describió como “un amor indescriptible” pero también como “una enorme responsabilidad”. Su esposa, a la cual conoció en el colegio, ha sido la mujer que le ha dado su mayor apoyo y quién marcó toda su vida.

Para Moreno, el éxito está en la autenticidad y en poder darle un sello propio al contenido. “Yo le metí la vaina colombiana”, destacó, convencido de que lo conecta con su audiencia es que tan naturales son sus conversaciones y la cercanía que genera con la gente común que se hace protagonistas de sus vídeos.

Escuche la entrevista completa aquí:

Play/Pause Sebastián Moreno: de la fotografía en los barrios a liderar tops en redes sociales 25:00 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí: