Palestina, país invitado en la bienal internacional del Museo Nacional de la Fotografía de Colombia

El Museo Nacional de la Fotografía de Colombia llega con su esperada bienal internacional “Fotográfica Bogotá” y el país invitado para esta nueva versión será Palestina. Gilma Suarez, su directora y creadora, habló en los micrófonos de W Radio.

“Le damos mucha importancia a Palestina por este genocidio que está pasando y a Colombia también porque existe otro país en donde nuestros campesinos viven asediados por grupos armados. Vienen artistas palestinas que les ha costado mucho pasar a un sitio en donde puedan tomar un avión para venir a Colombia y estar aquí el 30 de agosto”, dijo.

Se realizarán exposiciones en museos de la ciudad, en el espacio público, conferencias, talleres en las universidades que apoyan el evento, un ciclo de cine de realizadores palestinos, revisión de portafolios y “La Noche de la Fotografía” un espectáculo nocturno en el Teatro Delia Zapata.

Para más información puede consultar directamente en la página web del Museo: https://fotomuseo.org/

