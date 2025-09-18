Adriana Correa contó en Mujeres W como ha dedicado su carrera a conectarse al conocimiento. Desde su trabajo en Maloka y la modernización del Planetario de Bogotá, hasta su actual papel en la Fundación Alejandro Ángel Escobar su apuesta se centró en mostrar que la ciencia no tiene la única función de resolver problemas, sino de también inspirar y emocionar como lo hace la música y el mismo arte.

La fundación ya cumple 70 años, y en su celebración, Correa destacó lo importante que es reconocer tanto a los investigadores como a las mismas organizaciones sociales. “La ciencia sin empatí no funciona, y la empatía sin conocimiento tampoco”, afirmó, estas 2 áreas hacen parte los premios que dirige su fundación, entregando 5 en total.

La directora hace hincapié que en Colombia existen ciéntificos de talla mundial, pero hace falta “creérselo”. Ejemplos como el trabajo contra el papiloma humano que hizo doctora Nubia Muñoz, o la válvula para hidrocefalia de presión normal que creó Salomón Hakim son los que muestran que hay aportes colombianos que pueden sanar a millones de personas. “Las soluciones que necesitamos no siempre se pueden importar”, recalcó.

Además de los premios, la fundación impulsa el Fondo de Becas Colombia biodiversa, destinado a jóvenes investigadores en etapas tempranas, esto, para Correa, es clave. “Persistir es la fórmula, al que le gusta investigar lo logra, aunque el camino sea duro”, concluyó.

Escuche la entrevista aquí:

Play/Pause La directora de la Fundación Alejandro Ángel Escobar destaca la fuerza de la ciencia en Colombia 25:00 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: