¿Cuál es la raza de perro más inteligente del mundo? Conozca algunos detalles, según la ciencia

El perro es un animal que desde la antigüedad ha acompañado al ser humano y lo ha apoyado en diferentes tareas tanto laborales como de la vida cotidiana. Por ejemplo, en el radar aparecen los perros que ayudan a pastorear las ovejas junto a sus dueños que se desenvuelven en esa actividad económica.

Adicionalmente, caninos facilitaron, desde los inicios, tareas al ser humano como la caza, en donde puntualmente son determinados perros los que destacan en este ejercicio.

Ahora, más recientemente, han aparecido otras labores en las que los perros son una parte esencial para la vida humana.

Por ejemplo, los animales de compañía o los perros guía, que ayudan a las personas que cuentan con discapacidades visuales y, en esa línea, están cobijados por la ley.

Así, lo cierto es que el perro es un animal que históricamente se ha conocido como una especie muy inteligente y que logra desenvolverse en contextos sociales del ser humano.

Pero aun así, hay una raza que, según la ciencia, sobresale por encima de las demás en materia de inteligencia. En W Radio le contamos de cuál se trata.

¿Cuál es la raza de perros más inteligente del mundo?

Pues bien, según expuso la reconocida revista National Geographic en su página web, la raza de perro más inteligente del mundo es la border collie.

Así lo afirmó la revista citando al psicólogo e investigador estadounidense Stanley Coren que, según comentaron, realizó un ranking de razas en la década de 1990, cuando “evaluó y clasificó a 140 razas de perros en términos de obediencia e inteligencia de trabajo”.

“El investigador ubicó a los border collies en el tope de un listado que también incluye a los caniches (poodles), el pastor alemán, el golden retriever y el doberman pinscher“, comentó NatGeo.

¿Por qué se considera a los border collie como los peros más inteligentes del mundo?

Son perros pastores

Al inicio de este artículo se comentó que desde épocas remotas el ser humano acompañó sus labores de animales como los perros. Una de estas labores es el pastoreo y los border collie son los caninos encargados de este trabajo históricamente.

Así, la revista explicó, citando al American Kennel Club (AKC), que “los perros pastores son animales con una habilidad instintiva para controlar el movimiento de otros animales. El instinto de pastoreo de estas razas es tan fuerte que se sabe que pastorean suavemente a sus dueños, especialmente a los niños de la familia”.

Dentro de su proceder, National Geographic menciona que los border collie, para realizar su trabajo, miran “fijamente a las ovejas para intimidarlas y que hagan lo que los perros quieren. Este comportamiento, conocido como ‘ojo’, puede provenir de los antepasados lobos de la raza , que miraban fijamente a su víctima para establecer su dominio sobre ella antes de atacarla”.

Su memoria destaca entre los demás perros

NatGeo comentó que los border collie son animales que destacan en “actividades como atrapar frisbees, recuperar objetos, nadar, tirar de cosas, saltar y correr y, además, destacan en deportes caninos, la agilidad, la obediencia, el trabajo olfativo, el rastreo y el salto al agua”.

“ Se estima que uno de estos perros es capaz de reconocer más de mil palabras y aprender instrucciones en menos de cinco repeticiones", dice la revista. Además, enfatizan que, precisamente, por su alta actividad física y cerebral, son perros que necesitan buenas dosis de juego y compartimiento con sus dueños.

Son perros de antecedentes históricos: Roma y, además, romper récords

“El cruce entre los antiguos perros romanos y los spitz vikingos dio lugar a pastores compactos y ágiles, bien equipados para trabajar con el ganado en las rocosas y montañosas tierras altas de Escocia y Gales", dijo AKC.

Por otro lado, National Geographic narró que los perros border collie de nombres Chaser, Jumpy, Striker y Sweet Pea, rompieron récords y son animales reconocidos en la historia por ello.

Por ejemplo, Chaser es considerado el perro más inteligente del mundo por saber los nombres de más de 1000 objetos, o Striker, que marcó el récord de bajar más rápido la ventanilla manual de un coche(en menos de 12 segundos).

Vea un video sobre la inteligencia de los border collie:

