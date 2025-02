¿Cuál es la multa por no ponerle bozal a un perro clasificado como “potencialmente peligroso”?

El perro es un animal que desde la antigüedad ha acompañado al ser humano y lo ha apoyado en diferentes tareas tanto laborales como de la vida cotidiana. Por ejemplo, en el radar aparecen los perros que ayudan a pastorear las ovejas junto a sus dueños que se desenvuelven en esa actividad económica.

Adicionalmente, caninos facilitaron, desde los inicios, tareas al ser humano como la caza, en donde puntualmente son determinados perros los que destacan en este ejercicio.

Ahora, más recientemente, han aparecido otras labores en las que los perros son una parte esencial para la vida humana. Por ejemplo, los animales de compañía o los perros guía, que ayudan a las personas que cuentan con discapacidades visuales y, en esa línea, están cobijados por la ley.

Y es que la ley también juega un papel importante no solo en la protección de los animales, sino también en su regulación, por ejemplo, con los ejemplares que son categorizados como “potencialmente peligrosos”.

Los animales dentro de esta clasificación tienen una serie de cuidados y obligaciones que deben ser cumplidos por sus dueños, uno de estos, el uso del bozal.

Por eso, en W Radio le contamos cuáles son los perros en Colombia que, por ley, deben usar bozal al estar en espacios públicos.

¿Cuáles razas de perros deben usar bozal en Colombia, según la ley?

Pues bien, en Colombia todo el aspecto regulador del cuidado de los perros está enmarcado en la Ley 746 de 2002, que tiene como objetivo "regular la tenencia de ejemplares caninos en las zonas urbanas y rurales del territorio nacional, con el fin de proteger la integridad de las personas, la salubridad pública y el bienestar del propio ejemplar canino".

En esa ley, en el artículo 108-F, el Gobierno especificó cuáles son los animales que son considerados como razas potencialmente peligrosas.

Para ello, el animal debe cumplir una o más de las siguientes características.

Perros que han tenido episodios de agresiones a personas u otros perros

Perros que han sido adiestrados para el ataque y la defensa

La última característica destaca que los caninos que sean de estas razas entran a ser considerados de este tipo:

American Staffordshire Terrier

Bullmastiff

Dóberman

Dogo Argentino

Dogo de Burdeos

Fila Brasileiro

Mastín Napolitano

Pit Bull Terrier

American Pit Bull Terrier

De presa canario

Rottweiler

Staffordshire Terrier

Tosa Japonés.

Es así como la ley expresa lo siguiente: “en las zonas comunes de propiedades horizontales o conjuntos residenciales, los ejemplares caninos deberán ir sujetos por medio de traílla, y provistos de bozal si es el caso específico de perros potencialmente peligrosos según las definiciones dadas por la presente ley .

“En las vías públicas, en los lugares abiertos al público, y en el transporte público en que sea permitida su estancia, todos los ejemplares caninos deberán ser sujetos por su correspondiente traílla. En el caso de los ejemplares objeto de los artículos 108-E y 108-F de la presente ley, deberán portar además su correspondiente bozal y permiso".

Lo anterior quiere decir que son las anteriores razas mencionadas las que deberán usar bozal al estar en los lugares mencionados.

¿Hay multa por incumplir la norma?

Sí. Función Pública explica que “en caso de incumplimiento de las anteriores medidas preventivas (artículo en donde se explica el uso de bozal), el animal será decomisado por las autoridades de policía, y el propietario será sancionado del siguiente modo: multa de cinco (5) salarios mínimos legales diarios por no portar la traílla (correa); multa de diez (10) salarios mínimos legales diarios por no portar el bozal en el caso de los ejemplares definidos en los artículos 108-E y 108-F y multa de quince (15) salarios mínimos legales diarios por no portar el respectivo permiso en el caso de los ejemplares definidos en los artículos 108-E y 108-F”.

