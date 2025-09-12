En entrevista con Mujeres W, la periodista de Barranquilla recordó que su renuncia no fue algo impulsivo, sino que fue el resultado de una reflexión, terapia y varias conversaciones con su familia. Su miedo estaba en perder la estabilidad laboral y simplemente “lanzarse al vacío” en el mundo de la música, que era el lugar donde se sentía “auténtica”.

“No fue fácil, hubo incertidumbre, lágrimas y dudas, pero al final todo encajó”, confesó.

McCausland destacó que su carrera artística no se limitó a cantar en solitario, con el grupo Flor de Lava, que está conformado por 6 mujeres, encontró un lugar en equipo para poder abordar temas como la feminidad, los estereotipos y sanar con la música.

La canción El Velo Se Cayó es la más reconocida del grupo y es prácticamente un himno contra la cultura patriarcal en el mundo musical.

La artista destacó que hacer música en Colombia sigue siendo todo un reto por la falta de apoyo a los artistas, pero que trabajando en colectividad y con los contactos que tiene pudo “hackear el sistema”. Para McCausland, el arte es una forma de resistencia y un recordatorio de que la unión hace la fuerza.

Ella aseguró que lo que más le importa es que su música ayude a otros a sentirse acompañados en sus procesos, ya sea una tusa amorosa o un duelo de tipo laboral. “Quiero que quien escuche mis canciones se sienta más cómodo en su piel y descubra que las caídas también pueden transformarse en luz”, concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí:

Play/Pause María McCausland, la periodista que eligió tomar el camino hacia la música 30:00 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí: