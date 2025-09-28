Concierto de Kendrick Lamar en Bogotá se canceló a última hora: ¿Qué se sabe?

Bogotá

Un completo caos se vive en la noche de este sábado, 27 de septiembre, en la ciudad de Bogotá por la cancelación a última hora del concierto del rapero estadounidense Kendrick Lamar en el Vive Claro.

Fuentes confirmaron que el concierto fue cancelado por problemas técnicos y problemas de logística del lugar.

La noticia se hizo oficial por parte de los organizadores de la gira, quienes confirmaban la cancelación, aun sin conocerse el motivo: “Tonight’s Grand National Tour show at Vive Claro in Bogota, CO has been cancelled” (El espectáculo Grand National Tour de esta noche en Vive Claro en Bogotá, Colorado ha sido cancelado), manifestaron.

Páramo Presenta, la empresa organizadora del evento, hizo público un comunicado por medio de sus redes sociales, donde explicaron los hechos.

“Lamentamos informar que, debido a dificultades logísticas del promotor y del recinto, la presentación del Grand National Tour programada para esta noche ha sido pospuesta. El artista estaba listo para presentarse”, aseguraron.

Además, comunicaron que, en caso de reembolso, este se llevará a cabo de manera automática a través de la tiquetera oficial Ticketmaster, utilizando el método de pago original. En caso de compra a través de terceros, los fanáticos se deberán contactar directamente con ellos.

¿Qué pasó con los fanáticos que se quedaron haciendo fila a las afueras del Vive Claro?

Miles de fanáticos llegaron desde temprano para asistir al evento programado desde el pasado 27 de junio. Sin embargo, con el transcurso de las horas todo se volvió en una total pesadilla.

Las puertas del escenario se abrirían a las 5:00 de la tarde, pero llegaron las 8 de la noche y las filas se acumulaban en los alrededores sin respuesta alguna por parte de logística.

Varios internautas en redes sociales denunciaron que algunos asistentes se estaban desmayando en medio del tumulto. Incluso se ve un video donde personal de logística tuvo que llevar alzado a uno de los asistentes.

Por su parte, el concejal de Bogotá, José Cuesta Novoa subió un video en sus redes sociales en donde un funcionario de logística del evento anunciaba que el concierto había sido suspendido.

“Por problemas técnicos de producción, nos indican que van a cancelar el evento: Les indicamos para que vayan saliendo del establecimiento”, dice con un megáfono ante las rechiflas de los asistentes que esperan soluciones.

Parece que se suspendió el concierto de Kendrick Lamar en Vive Claro. Hoy lo dijimos en la Audiencia Pública contra el ruido. Este escenario presenta fallas técnicas estructurales en su construcción. Pedí al alcalde @CarlosFGalan el cierre inmediato de este escenario. pic.twitter.com/ZwfRSRNWQR — Jose Cuesta Novoa (@jcuestanovoa) September 28, 2025

A través de redes sociales, muchos asistentes al evento se quejaron de la organización y falta de respuestas por parte de los organizadores del Vive Claro Bogotá, donde incluso habian personas haciendo fila desde ayer.

“3 horas en una fila, al sol, sin poder tomar agua o acercarse al baño, porque si no es de logística que te lleva no se puede. Es increíble e inhumano”, “Pésima logística, el staff está más preocupado de grabar videos que de organizar a la gente. No organizan nada, no dicen nada”, decían algunos asistentes.