“Las canciones que hicimos en México tienen un toque Latino”: Noah Hill, bajista de Parcels

Este jueves, 2 de octubre, el bajista de la reconocida banda Parcels, Noah Hill, pasó por los micrófonos de La Hora Del Regreso de W radio y comentó la actualidad de la banda.

¿Cómo es grabar un álbum entre tantos viajes?

Recientemente, la agrupación lanzó su último álbum llamado ‘Loved’. Dicho álbum fue grabado mientras la banda se encontraba de gira alrededor del mundo.

De acuerdo con Hill, la banda se tomó un año de desconexión y durante este tiempo de pausa los integrantes no se hablaron mucho, pero sí escribieron muchas canciones.

“En Australia se armó todo, pasados los días la fecha límite de entrega del disco se acercaba y entonces decidimos que ese sería el nuevo álbum”, afirmó.

¿Las diferentes locaciones influyeron en el álbum?

Según comentó el bajista de Parcels, el lugar en el que se realice el proyecto, si afecta el resultado final del mismo. “Lo que uno ve influye en lo que se siente y así mismo esto se refleja en la música”.

“Lo que realizamos en México tiene un toque Latino, si se hace algo en el frío de Alemania, la música también cambia”, aseguró.

¿De dónde viene la música que ellos hacen? ¿Cuál es su inspiración?

Finalmente, Noah Hill, mencionó que a pesar de que su mamá era una gran fan de la música disco y su papá de la música de Bob Dilan, sus influencias principales no vienen de esos géneros.

Aseguró que sus influencias vienen por el lado de Daft Punk y The Jungle, que eran las agrupaciones que estaban de moda cuando él era adolescente.

Escuche la entrevista completa:

