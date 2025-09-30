Esta es la historia de Ronald Kanzler, el venezolano que creó el juego ‘Venezolario’

Este lunes, 29 de septiembre, el diseñador de videojuegos, Ronald Kanzler, pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso de W Radio y comentó el desarrollo del juego ‘Venezolario’.

¿Cómo inició el videojuego?

De acuerdo con el creador, el videojuego se dio cuando tuvo que salir de Venezuela porque su hijo padece de diabetes tipo 1 y conseguir la insulina en Venezuela era “muy difícil. Esto me obligo a salir hace seis años de España”.

Kanzler comentó que ya estando en Europa, la nostalgia junto con su pasión por la creación de videojuegos fueron el detonante que lo llevaron crear el videojuego.

“Hemos tenido una gran acogida por parte de la comunidad venezolana”.

¿Cómo funciona el juego?

El inicio del juego, se trata de identificar que tan venezolano es, por ende, el primer juego consiste en mencionar o escribir la forma en que un venezolano diría las palabras.

“Entre más se responda de manera correcta, el usuario acumulará arepas que funcionan como un sistema de puntos (…) de acuerdo con el puntaje obtenido, se establece un puesto dentro del venezolanometro.