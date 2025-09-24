Así es la historia de Eric Canori, quien dejó de vender marihuana y se volvió escritor
Llegó a escribir su libro, pues quería contar todo lo que tuvo que pasar y con esto también reenfocar su vida hacia los negocios legítimos
Eric Canori. Foto: Instagram @ericcanori
Eric Canori, estuvo en La Hora del Regreso para hablar de cómo paso de ser vendedor de marihuana a ser escritor.
Canori cuenta que llegó a este negocio, pues necesitaba dinero para comer y encontrar un lugar donde dormir.
El punto de quiebre para él fue llegar al lugar donde lo arrestaron y darse cuenta de que en el perímetro de dónde estaba había un avión junto con 6 o 7 carros esperándolo. En este momento su mayor miedo era que su gente, las personas que lo rodeaban, hablaran más de la cuenta antes de que llegaran los abogados.
Confirmó que en su tiempo de tráfico de drogas antes de ser atrapado enterró unos 200 kilos de oro en lingotes, que llegaron a valer 20 millones de dólares. Con este dinero logró rebajar su pena, pues lo entregó todo.
Actualmente, en muchas partes de Estados Unidos es legal la venta de marihuana y cuenta que es difícil de ver como otros están haciendo dinero con algo que él sabe hacer muy bien.
Remarcó que él fue arrestado por estar en el lugar equivocado, en toda su operación las autoridades estadounidenses nunca supieron quién era, según Canori, era un fantasma y no llegaron a él por medio una investigación.
Por esto también llegó a escribir su libro, pues quería contar todo lo que tuvo que pasar y como logró sobrellevarlo, con esto también buscó reenfocar su vida hacia los negocios legítimos, en este momento está preparando charlas sobre cómo llegar a esto y también en sus planes hace parte tener centros de bienestar y vitalidad.
Escuche la entrevista completa aquí:
