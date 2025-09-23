El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“La música y el fútbol son mis pasiones”: colombiano Pablo Sabbag habló de su debut en el K-Pop

El futbolista colombo-sirio, Pablo Sabbag, pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso, de W Radio.

El deportista ha estado en equipos como Deportivo Cali, La Equidad, Alianza Lima y actualmente, en Suwon FC de la K League 1 de Corea del Sur.

Sin embargo, en esta ocasión el delantero no habló sobre su carrera como futbolista, sino sobre su faceta como artista.

“Desde muy pequeño me gustaba la música, pero al mismo tiempo me empezó a ir bien en el deporte, eso hizo que tomara ese camino, pero me gustaba tanto la música que nunca la dejé. Siempre seguí preparándome en mis tiempos libres, en mis vacaciones iba a estudios, seguía creando, siempre lo pensaba como algo para hacer después del futbol”, contó.

Asimismo, reveló que empezó a crear canciones sin publicarlas, enfocando su exposición pública en el deporte.

“No fue sino a comienzos de este año que dije -es momento de sacarlas, para ver qué pasa-, quise ir preparando a la gente para que no piensen que me volví cantante de la noche a la mañana, porque llevo mucho en esto. Nunca imaginé que podría estar haciendo las dos cosas que más feliz me hacen al mismo tiempo, los hinchas lo toman muy bien, estoy feliz y agradecido con Dios por eso”, agregó.

Finalmente, destacó su incursión en el K-Pop como uno de sus grandes logros, “me ha sorprendido para bien, casi toda la canción es en español, pero el coro es coreano, los hinchas me la cantan en la tribuna, una vez me pasaron un megáfono y me puse a cantar con ellos”.

Vea aquí una de sus canciones:

Según su descripción en la plataforma musical de streaming Spotify, Sabbag “explora géneros como reguetón, afrobeat, vallenato, pop latino, R&B y, además, el famoso K-Pop“.

Escuche la entrevista completa a continuación:

