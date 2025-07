“Me dijeron que yo no pertenecí a Nacional, Junior y Medellín”: Luis Carlos Perea

Luis Carlos Perea, reconocido defensor colombiano, pasó por los micrófonos de Peláez y De Francisco en La W y recordó momentos de su trayectoria profesional que finalizó en 1998 con el Independiente Medellín.

Hernán Peláez y Martín De Francisco, teniendo en cuenta su trayectoria, le indagaron por el delantero que más incomodó durante su carrera, a lo que Perea respondió:

“Recuerdo alguno en un preolímpico en Bolivia que se llevó su taponazo, lo deje tirado. Era uruguayo, Enrique Báez” comentó.

Mientras que al momento de citar los delanteros que más lo presionaron, el turbeño destacó a varios colombianos:

“A mí me mortificaron varios, Arnoldo Iguarán, Antony de Ávila, Iván René Valenciano, el ‘Tino’ cuando jugábamos los clásicos” añadió.

“Los delanteros de esa época, esos sí, eran buenos, todos. Enganchaban, amagaban” indicó.

Posteriormente, Hernán Peláez le indagaría su paso por el Junior de Barranquilla, el cual fue atípico, pues solo disputó un partido tras su fichaje en 1994 después de su paso por el Independiente Medellín:

“Según la historia, según ellos, yo nunca jugué en el Junior. Lo que ocurre es que yo hice una petición de derechos a Nacional, Medellín y Junior preguntando por mis horas pensionales de la época y los tres me enviaron una carta diciéndome que yo no pertenecí a esa corporación” comentó.

Peláez también le recordó a Perea sus gestas, resaltando que es el único futbolista que ganó con Atlético Nacional, cuatro torneos internacionales:

“Es cierto, gané una Copa Libertadores, dos Copas Merconorte y una Copa Interamericana” agregó.

Además, destacaron que aunque su posición era defensa central, durante su carrera anotó 25 goles:

“Hice goles con Nacional, hice gol no solo en el campeonato local, sino también en Copas Internacionales, hice goles con el Medellín. Con el Junior no hice goles porque solo jugué uno o dos partidos”, comentó.

Tras lo anterior, Perea sería indagado por si, durante su carrera profesional, le descontaban de su salario quincenal o mensual para aportar al sistema de salud:

“Yo creo que sí, eso es ley, todo trabajador que trabaje para una empresa tiene que cotizar, nosotros como jugadores de futbol no creo que seamos la excepción” indicó.

Después resaltaría, que como empleador, tras finalizar su carrera profesional, varios clubes a los que prestó sus servicios le deben horas de trabajo:

“Por lo menos a mí, a mí me deben muchas horas, no me cotizaron varios años. En resumidas cuentas, todos los equipos por los que pasé, no sé por qué no aparecen, pero de que estuve, claro que sí” dijo.

Luego Hernán Peláez y Martín de Francisco calcularían que a Luis Carlos Perea le deben 312 semanas y el turbeño explicó lo que le dijeron en los clubes donde estuvo como empleado:

“En el Medellín me dijeron que el ‘Equipo del Pueblo’ como se llama ahora, no ha tenido ningún vínculo con Luis Carlos Perea. Atlético Nacional ahora tiene otro nombre y que tampoco tiene ningún vínculo, lo mismo que el Junior” agregó.

Escuche la entrevista completa con Luis Carlos Perea a continuación: