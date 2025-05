Por reforma pensional, estos ciudadanos no podrán heredar pensión desde julio 2025: le explicamos

A partir del próximo 1 de julio, se implementarán cambios en el modelo de pensiones del país debido a los ajustes dispuestos en la reforma pensional del Gobierno Nacional, que fue aprobada el 16 de julio de 2024 mediante la Ley 2381 de 2024.

Uno de los cambios tiene que ver con las mesadas y derechos de los sobrevivientes, esto debido a que la ley delimita con mayor precisión los requisitos para heredar una pensión.

Con esto, se busca proteger a los familiares de primer grado y dependientes económicos, dejando por fuera a otras personas, quienes ya no tendrán derecho a la mesada.

Estos ciudadanos no podrán heredar pensión desde julio 2025

En ese orden de ideas, con este nuevo sistema, la pensión no podrá ser heredada por exparejas separadas de hecho, aunque no estén legalmente divorciados, que no hayan convivido al menos cinco años con el causante antes de su muerte.

Aunque la versión anterior de la reforma laboral proponía dividir la pensión de forma proporcional al tiempo de convivencia de las parejas, esa disposición fue descartada en la versión final.

¿Quiénes pueden heredar una pensión?

Por otra parte, podrán heredar las pensiones aquellas parejas que demuestren convivencia con el afiliado por al menos cinco años continuos antes del fallecimiento.

De igual manera, podrán heredarla los hijos menores de 18 años, los hijos mayores de 18 y hasta los 25 años, si dependían económicamente del causante y acreditan su condición de estudiantes, mientras subsistan las condiciones de invalidez.

Asimismo, los padres podrán ser beneficiarios si no hay cónyuge, compañero permanente, ni hijos con derechos, y si dependían económicamente del afiliado fallecido.

Tenga en cuenta que el monto a heredar dependerá de factores como el total ahorrado por el jubilado fallecido y las condiciones de los beneficiarios.

¿Cómo saber cuál en qué fondo de pensiones estoy afiliado?

Al cambiar de empleo o ingresar a un trabajo, siempre es requisito el certificado de pensiones, sin embargo, muchos ciudadanos olvidan esta información o existen casos en los que nunca supieron en cuál están afiliados.

Para esto, existe una plataforma que permite averiguar el fondo correspondiente y asimismo, el valor acumulado.

Se trata de RUAF (Registro Único de Afiliados), el sistema de información que permite consolidar la totalidad de las afiliaciones informadas por las entidades administradoras del Sistema de Protección Social SISPRO.

¿Cómo saber cuál es mi fondo de pensiones?

Ingrese a la página del RUAF haciendo clic aquí .

Diríjase a la opción de ‘Consulta ciudadano RUAF’

Dé clic en la opción ‘Reporte detallado’ y presione en ‘Afiliaciones de la persona en el Sistema’.

Acepte los términos de uso.

Diligencie sus datos personales como el, tipo del documento de identidad, número de documento de identidad, fecha de expedición de este y su nombre completo. Dé clic en ‘consultar’.

Listo, aquí podrá consultar todo su historial de aportes, cada una de las empresas en las que trabajo y las fechas que lleva consignadas en esta prestación.

Tenga en cuenta que si desea descargar un certificado como requisito para vacante laboral, deberá dirigirse a la plataforma de su caja de pensiones y descargarlo allí.