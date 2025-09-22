Dan Benson, de camiseta azul, junto a Jennifer Stone y Selena Gomez en el programa de Disney 'Los hechiceros de Waverly Place'. Foto: Getty Images.

“Gano más que un doctor”: Dan Benson, de estrella de Disney a creador de contenido en Only Fans

En los micrófonos de La Hora del Regreso, de W Radio, habló el reconocido actor Dan Benson, quien trabajó en varias producciones de Disney como la destacada ‘Los hechiceros de Waverly Place’ y que, ahora, ‘cambió de orilla’ y se convirtió en creador de contenido en la plataforma Only Fans.

“Todo comenzó porque se filtraron fotos mías desnudo y me comenzaron a seguir. Me dio miedo y sentí que me quitaron algo”, dijo en su primera intervención.

Contó que Only Fans comenzó a hacerse más famosa y a tener un nombre más reconocido, pensó en “aprovechar” ese ‘boom. “Vi una oportunidad de recuperar lo que me habían quitado”.

“No soy bueno para muchas cosas, pero sí soy bueno para reconocer una oportunidad. Luego en TikTok despegó y fue tendencia”, resaltó.

¿Cómo empezó en Only Fans?

Benson contó cómo fueron sus inicios diciendo que fue “despacio”.

“Comencé sin salir desnudo de una vez, me tomaba fotos sin camiseta, pero la gente me pedía desnudo y me decían que fuera a Only Fans”, dijo.

Así que aceptó y progresivamente, mientras se iba sintiendo más cómodo con lo que compartía, le fue subiendo el tono a las fotos que compartía.

Dijo, que al contarlo con su familia tuvo “mucha suerte. La idea de ser actor era loco y raro, pero me apoyaron. Cuando surgió esta otra oportunidad les conté, les dije que quería su bendición y me la dieron. Como hombre siento que fue mucho más fácil”.

¿Cuánto dinero gana trabajando en Only Fans?

El actor respondió a esta pregunta siendo muy puntual. “El primer año, cuando todo explotó y salía noticias, ganaba 25.000 dólares al mes”.

“La gente dice, cree y se imagina que por ser actor de Disney recibimos un montón de dinero. Yo ganaba un par de miles por episodio. Diez o 15 años después del show estoy ganando un dinero que a usted le cambia la vida , pero tres años luego de que explotó todo con TikTok y que fui expuesto a medios me gano más que un doctor”, reveló

Así es Dan Benson en la actualidad:

Escuche la entrevista completa a continuación:

