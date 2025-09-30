“Es un reencuentro con toda la región”: Beto Cuevas sobre su gira por Latinoamérica
Beto Cuevas, destacado cantante chileno, se refirió en La Hora del Regreso a su nueva gira llamada ‘Beto Cuevas Acústico’.
“Es un reencuentro con toda la región”: Beto Cuevas sobre su gira por Latinoamérica
12:34
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Beto Cuevas. Foto: Getty Images.
El reconocido cantante chileno Beto Cuevas habló en los micrófonos de La Hora del Regreso para referirse a los conciertos próximos que tendrá en Colombia, entre ellos el 15 de octubre en el Movistar Arena de Bogotá y luego en Medellín.
Estos shows los realizará el artista en el marco de su nueva gira por Latinoamérica llamada ‘Beto Cuevas Acústico’.
Lea más: Esta es la historia de Ronald Kanzler, el venezolano que creó el juego ‘Venezolario’
Le puede interesar
Así, Cuevas resaltó: “Después de tanto tiempo de reclusión con la pandemia, ahora estoy en esta gira. La defino como rencuentro con toda la región”.
Y agregó: “Estoy tocando en países que no visitaba hace mucho”.
“Estoy contento y me ha ido muy bien, la gente lo ha recibido súper bien”, resaltó sobre su gira.
Finalmente, Cuevas dejó un mensaje a toda su fanaticada de cara a los conciertos: “Prometo dejar mi corazón y mi alma en el escenario”.
Escuche la entrevista completa a continuación:
“Es un reencuentro con toda la región”: Beto Cuevas sobre su gira por Latinoamérica
12:34
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles