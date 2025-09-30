La Hora del RegresoLa Hora del Regreso

“Es un reencuentro con toda la región”: Beto Cuevas sobre su gira por Latinoamérica

Beto Cuevas, destacado cantante chileno, se refirió en La Hora del Regreso a su nueva gira llamada ‘Beto Cuevas Acústico’.

Beto Cuevas. Foto: Getty Images.

El reconocido cantante chileno Beto Cuevas habló en los micrófonos de La Hora del Regreso para referirse a los conciertos próximos que tendrá en Colombia, entre ellos el 15 de octubre en el Movistar Arena de Bogotá y luego en Medellín.

Estos shows los realizará el artista en el marco de su nueva gira por Latinoamérica llamada ‘Beto Cuevas Acústico’.

Así, Cuevas resaltó: “Después de tanto tiempo de reclusión con la pandemia, ahora estoy en esta gira. La defino como rencuentro con toda la región”.

Y agregó: “Estoy tocando en países que no visitaba hace mucho”.

“Estoy contento y me ha ido muy bien, la gente lo ha recibido súper bien”, resaltó sobre su gira.

Finalmente, Cuevas dejó un mensaje a toda su fanaticada de cara a los conciertos: “Prometo dejar mi corazón y mi alma en el escenario”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

