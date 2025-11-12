Selección Colombia afina detalles para el próximo partido contra Nueva Zelanda

La Selección Colombia se reunió en Fort Lauderdale, Florida, para comenzar su preparación para los dos amistosos internacionales que marcarán el cierre del año.

El primer reto será el sábado 15 de noviembre frente a Nueva Zelanda, desde las 7:00 de la noche en el Chase Stadium, y tres días después, el martes 18, el equipo se medirá ante Australia en el Citi Field de Nueva York, a las 8:00 de la noche.

Bajo la dirección del argentino Néstor Lorenzo, la Tricolor llega con una sólida base de 26 jugadores y una racha de 16 partidos sin derrotas (13 victorias y 3 empates), lo que refleja la madurez de un grupo que sigue puliendo su estilo de posesión y presión alta rumbo al Mundial de 2026.

Entre los primeros en incorporarse al campamento estuvieron Santiago Arias, Camilo Vargas y Juan Portilla, mientras que Luis Díaz, figura del Bayern Múnich, llega en un momento estelar tras anotar en liga y Champions. También destacan nombres como James Rodríguez, Dávinson Sánchez y Jhon Lucumí, parte de una convocatoria que combina experiencia, talento y proyección internacional.

Estos partidos servirán para probar variantes tácticas y mantener el ritmo competitivo de cara al próximo año. El historial favorece a Colombia: ante Australia suma dos victorias y dos empates, y frente a Nueva Zelanda ganó el único antecedente, en la Copa Confederaciones 2003.

Con este par de encuentros, la Tricolor cerrará un 2025 positivo, consolidando su identidad de juego y manteniendo intacta la ilusión de una hinchada que ya espera con ansias el camino al Mundial.

