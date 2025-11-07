Esta es la convocatoria de la Selección Colombia para sus amistosos contra Nueva Zelanda y Australia

La Selección Colombia vuelve al ruedo en una doble fecha FIFA. Este 15 y 18 de noviembre se verá las caras contra los combinados nacionales de Nueva Zelanda y Australia.

Lea también: Estas son algunas de las nuevas camisetas de las selecciones de fútbol para el Mundial 2026

Cabe recordar que el primer amistoso de noviembre sería contra la Selección de Nigeria; sin embargo, el equipo africano deberá buscar su tiquete al Mundial, ya que se quedó sin cupo directo.

Nigeria finalizó en la segunda posición con 17 unidades, luego de haber disputado el juego contra Benín y vencer 4-0.

Vea aquí: Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras victoria de América de Cali

En las eliminatorias africanas clasifican los primeros de los nueve grupos y los cuatro mejores segundos deberán jugar un repechaje en duelos de eliminación directa.

Le puede interesar Sorteo de fase de grupos del Mundial 2026: agéndese y conozca los rivales de la Selección Colombia

Por calendario, estos playoffs se jugarían entre el 13 y 16 de noviembre, así que Nigeria no podría presentarse al amistoso con Colombia.

¿Cómo llega Colombia para los amistosos contra Nueva Zelanda y Australia?

Los dirigidos por el director técnico argentino Néstor Lorenzo llegan a disputar estos dos encuentros con una victoria y un empate a sus espaldas.

En los dos anteriores partidos, la ‘Tricolor’ le ganó por goleada a la Selección de México 4-0, y luego empató sin goles contra el seleccionado de Canadá.

Así las cosas, la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer los convocados para estos dos juegos amistosos.

Lista de convocados de la Selección Colombia para partidos contra Nueva Zelanda y Australia

Portero: Camilo Vargas, David Ospina y Álvaro Montero

Camilo Vargas, David Ospina y Álvaro Montero Defensas: Jhon Lucumí, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Yerry Mina, Davinson Sánchez, Santiago Arias, Johan Mojica, Álvaro Angulo.

Jhon Lucumí, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Yerry Mina, Davinson Sánchez, Santiago Arias, Johan Mojica, Álvaro Angulo. Mediocampistas: Kevin Castaño, Jorge Carrascal, Gustavo Puerta, James Rodríguez, Richard Ríos, Jefferson Lerma, Camilo Portilla, Jhon Arias, Yaser Asprilla.

Kevin Castaño, Jorge Carrascal, Gustavo Puerta, James Rodríguez, Richard Ríos, Jefferson Lerma, Camilo Portilla, Jhon Arias, Yaser Asprilla. Delanteros: Luis Díaz, Luis Suárez, Rafael Santos Borré, Jhon Córdoba, Johan Carbonero, Andrés Gómez.

📋 ¡𝐋𝐢𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐮𝐧𝐚 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐜𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥!



Ellos son los 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐨𝐜𝐚𝐝𝐨𝐬 por 𝐍𝐞́𝐬𝐭𝐨𝐫 𝐋𝐨𝐫𝐞𝐧𝐳𝐨 para la 𝐟𝐞𝐜𝐡𝐚 𝐅𝐈𝐅𝐀 de 𝐧𝐨𝐯𝐢𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 🆚 🇳🇿 y 🇦🇺



🔗 https://t.co/gAN40t9B1b#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/wS4BiGZnL6 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 7, 2025

¿Cuándo y a qué hora juega la Selección Colombia contra Nueva Zelanda y Australia?

El primer amistoso del cuadro ‘cafetero’ será el próximo sábado, 15 de noviembre, contra la Selección de Nueva Zelanda a las 7:00 de la noche.

Lea más: Fotos: Esta es la nueva camiseta de la Selección Colombia: homenaje al ‘realismo mágico’

Posteriormente, Colombia se enfrentará a la Selección de Australia en Nueva York, el martes, 18 de noviembre, a las 8:00 de la noche.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

Cabe resaltar que todos estos partidos hacen parte de los juegos preparativos de todas las selecciones de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026.

🗓️ 𝐋𝐚 𝐒𝐞𝐥𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚 𝐞𝐧𝐟𝐫𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐚́ 𝐚 𝐀𝐮𝐬𝐭𝐫𝐚𝐥𝐢𝐚 𝐞𝐧 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐝𝐨 𝐚𝐦𝐢𝐬𝐭𝐨𝐬𝐨 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐞𝐧 𝐍𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐘𝐨𝐫𝐤 👌😃



El encuentro será ante su similar de Australia, el próximo martes 18 de noviembre en el Citi… pic.twitter.com/k6au8f8XIJ — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 24, 2025

Escuche W Radio en vivo: