Esta es la convocatoria de la Selección Colombia para sus amistosos contra Nueva Zelanda y Australia
Los dirigidos por el entrenador Néstor Lorenzo jugarán en la doble fecha FIFA el 15 y 18 de noviembre.
La Selección Colombia vuelve al ruedo en una doble fecha FIFA. Este 15 y 18 de noviembre se verá las caras contra los combinados nacionales de Nueva Zelanda y Australia.
Cabe recordar que el primer amistoso de noviembre sería contra la Selección de Nigeria; sin embargo, el equipo africano deberá buscar su tiquete al Mundial, ya que se quedó sin cupo directo.
Nigeria finalizó en la segunda posición con 17 unidades, luego de haber disputado el juego contra Benín y vencer 4-0.
En las eliminatorias africanas clasifican los primeros de los nueve grupos y los cuatro mejores segundos deberán jugar un repechaje en duelos de eliminación directa.
Por calendario, estos playoffs se jugarían entre el 13 y 16 de noviembre, así que Nigeria no podría presentarse al amistoso con Colombia.
¿Cómo llega Colombia para los amistosos contra Nueva Zelanda y Australia?
Los dirigidos por el director técnico argentino Néstor Lorenzo llegan a disputar estos dos encuentros con una victoria y un empate a sus espaldas.
En los dos anteriores partidos, la ‘Tricolor’ le ganó por goleada a la Selección de México 4-0, y luego empató sin goles contra el seleccionado de Canadá.
Así las cosas, la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer los convocados para estos dos juegos amistosos.
Lista de convocados de la Selección Colombia para partidos contra Nueva Zelanda y Australia
- Portero: Camilo Vargas, David Ospina y Álvaro Montero
- Defensas: Jhon Lucumí, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Yerry Mina, Davinson Sánchez, Santiago Arias, Johan Mojica, Álvaro Angulo.
- Mediocampistas: Kevin Castaño, Jorge Carrascal, Gustavo Puerta, James Rodríguez, Richard Ríos, Jefferson Lerma, Camilo Portilla, Jhon Arias, Yaser Asprilla.
- Delanteros: Luis Díaz, Luis Suárez, Rafael Santos Borré, Jhon Córdoba, Johan Carbonero, Andrés Gómez.
¿Cuándo y a qué hora juega la Selección Colombia contra Nueva Zelanda y Australia?
El primer amistoso del cuadro ‘cafetero’ será el próximo sábado, 15 de noviembre, contra la Selección de Nueva Zelanda a las 7:00 de la noche.
Posteriormente, Colombia se enfrentará a la Selección de Australia en Nueva York, el martes, 18 de noviembre, a las 8:00 de la noche.
Cabe resaltar que todos estos partidos hacen parte de los juegos preparativos de todas las selecciones de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026.
