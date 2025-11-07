Deportes

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras victoria de América de Cali

A pesar de que América de Cali ganó ante Boyacá Chicó, varios equipos grandes del fútbol colombiano siguen en la lucha por entrar a los ocho de la Liga BetPlay.

Boyacá Chicó vs. América de Cali. Foto: McGiver Barón/Colprensa

América de Cali sigue sumando puntos en la Liga BetPlay y se metió en el grupo de los ocho que clasifican a los cuadrangulares finales del torneo tras derrotar 2-0 a Boyacá Chicó. Sin embargo, varios grandes siguen en la lucha por entrar, como lo son Millonarios, Deportivo Cali e Independiente Santa Fe, algunos con más dificultares que otros.

A esto se le suma que hay clubes como Llaneros, Alianza y Once Caldas que aún tienen posibilidades para jugar las semifinales, pero el cuadro ‘escarlata’ depende de sí mismo.

Y es que solo falta de solo dos fechas para que termine el todos contra todos. Es decir, solo quedan en juego 6 puntos.

También se debe resaltar que solo hay cinco equipos que tienen asegurada su presencia en la siguiente fase de la liga: Nacional, Bucaramanga, Medellín y Fortaleza, todos con 34 unidades.

Así está la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras juego aplazado de América vs. Boyacá Chicó

  1. Atlético Nacional: 34 puntos y diferencia de gol de +14
  2. Atlético Bucaramanga: 34 puntos y diferencia de gol de +13
  3. Independiente Medellín: 34 puntos y diferencia de gol de +12
  4. Fortaleza: 34 puntos y diferencia de gol de +8
  5. Deportes Tolima: 32 puntos y diferencia de gol de +9
  6. Junior de Barranquilla: 31 puntos y diferencia de gol de +9
  7. Águilas Doradas: 27 puntos y diferencia de gol de +4
  8. América de Cali: 26 puntos y diferencia de gol de +4
  9. Alianza Valledupar: 26 puntos y diferencia de gol de +1
  10. Independiente Santa Fe: 25 puntos y diferencia de gol de +2
  11. Llaneros: 25 puntos y diferencia de gol de -3
  12. Once Caldas: 23 puntos y diferencia de gol de -4
  13. Millonarios: 22 puntos y diferencia de gol de -4
  14. Deportivo Cali: 20 puntos y diferencia de gol de -5
  15. Unión Magdalena: 18 puntos y diferencia de gol de -9
  16. Deportivo Pereira: 18 puntos y diferencia de gol de -10
  17. Deportivo Pasto: 16 puntos y diferencia de gol de -4
  18. Envigado: 16 puntos y diferencia de gol de -7
  19. Boyacá Chicó: 16 puntos y una diferencia de gol de -12
  20. La Equidad: 11 puntos y una diferencia de gol de -18

¿Cómo se jugará la fecha 19 de la Liga BetPlay?

Viernes 7 de noviembre

Envigado vs. Millonarios

  • Hora: 3:30 p.m.
  • Estadio: Polideportivo Sur.

Deportivo Pereira vs. Independiente Medellín

  • Hora: 6:10 p.m.
  • Estadio: Hernán Ramírez Villegas.

Deportes Tolima vs. Llaneros

  • Hora: 8:20 p.m.
  • Estadio: Manuel Murillo Toro.

Sábado 8 de noviembre

Fortaleza vs. Junior

  • Hora: 4:10 p.m.
  • Estadio: Metropolitano de Techo.

Atlético Nacional vs. Águilas Doradas

  • Hora: 6:20 p.m.
  • Estadio: Atanasio Girardot.

Atlético Bucaramanga vs. La Equidad

  • Hora: 8:30 p.m.
  • Estadio: Américo Montanini.

Domingo 9 de noviembre

Once Caldas vs. Deportivo Pasto

  • Hora: 2:00 p.m.
  • Estadio: Palogrande.

Alianza vs. Boyacá Chicó

  • Hora: 4:10 p.m.
  • Estadio: Armando Maestre Pavajeau.

América de Cali vs. Unión Magdalena

  • Hora: 6:20 p.m.
  • Estadio: Pascual Guerrero.

Independiente Santa Fe vs. Deportivo Cali

  • Hora: 8:30 p.m.
  • Estadio: El Campín.

