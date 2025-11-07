Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras victoria de América de Cali

América de Cali sigue sumando puntos en la Liga BetPlay y se metió en el grupo de los ocho que clasifican a los cuadrangulares finales del torneo tras derrotar 2-0 a Boyacá Chicó. Sin embargo, varios grandes siguen en la lucha por entrar, como lo son Millonarios, Deportivo Cali e Independiente Santa Fe, algunos con más dificultares que otros.

A esto se le suma que hay clubes como Llaneros, Alianza y Once Caldas que aún tienen posibilidades para jugar las semifinales, pero el cuadro ‘escarlata’ depende de sí mismo.

Y es que solo falta de solo dos fechas para que termine el todos contra todos. Es decir, solo quedan en juego 6 puntos.

Le puede interesar: Estas son algunas de las nuevas camisetas de las selecciones de fútbol para el Mundial 2026

También se debe resaltar que solo hay cinco equipos que tienen asegurada su presencia en la siguiente fase de la liga: Nacional, Bucaramanga, Medellín y Fortaleza, todos con 34 unidades.

Así está la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras juego aplazado de América vs. Boyacá Chicó

Atlético Nacional: 34 puntos y diferencia de gol de +14 Atlético Bucaramanga: 34 puntos y diferencia de gol de +13 Independiente Medellín: 34 puntos y diferencia de gol de +12 Fortaleza: 34 puntos y diferencia de gol de +8 Deportes Tolima: 32 puntos y diferencia de gol de +9 Junior de Barranquilla: 31 puntos y diferencia de gol de +9 Águilas Doradas: 27 puntos y diferencia de gol de +4 América de Cali: 26 puntos y diferencia de gol de +4 Alianza Valledupar: 26 puntos y diferencia de gol de +1 Independiente Santa Fe: 25 puntos y diferencia de gol de +2 Llaneros: 25 puntos y diferencia de gol de -3 Once Caldas: 23 puntos y diferencia de gol de -4 Millonarios: 22 puntos y diferencia de gol de -4 Deportivo Cali: 20 puntos y diferencia de gol de -5 Unión Magdalena: 18 puntos y diferencia de gol de -9 Deportivo Pereira: 18 puntos y diferencia de gol de -10 Deportivo Pasto: 16 puntos y diferencia de gol de -4 Envigado: 16 puntos y diferencia de gol de -7 Boyacá Chicó: 16 puntos y una diferencia de gol de -12 La Equidad: 11 puntos y una diferencia de gol de -18

¿Cómo se jugará la fecha 19 de la Liga BetPlay?

Viernes 7 de noviembre

Envigado vs. Millonarios

Hora: 3:30 p.m.

3:30 p.m. Estadio: Polideportivo Sur.

Deportivo Pereira vs. Independiente Medellín

Hora: 6:10 p.m.

6:10 p.m. Estadio: Hernán Ramírez Villegas.

Deportes Tolima vs. Llaneros

Hora: 8:20 p.m.

8:20 p.m. Estadio: Manuel Murillo Toro.

Sábado 8 de noviembre

Fortaleza vs. Junior

Hora: 4:10 p.m.

4:10 p.m. Estadio: Metropolitano de Techo.

Atlético Nacional vs. Águilas Doradas

Hora: 6:20 p.m.

6:20 p.m. Estadio: Atanasio Girardot.

Atlético Bucaramanga vs. La Equidad

Hora: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Estadio: Américo Montanini.

Domingo 9 de noviembre

Once Caldas vs. Deportivo Pasto

Hora: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Estadio: Palogrande.

Alianza vs. Boyacá Chicó

Hora: 4:10 p.m.

4:10 p.m. Estadio: Armando Maestre Pavajeau.

América de Cali vs. Unión Magdalena

Hora: 6:20 p.m.

6:20 p.m. Estadio: Pascual Guerrero.

Independiente Santa Fe vs. Deportivo Cali