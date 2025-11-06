Estas son algunas de las nuevas camisetas de las selecciones de fútbol para el Mundial 2026

Este miércoles, 5 de noviembre, Adidas anunció algunas de las camisetas que las Selecciones Nacionales utilizarán durante la época de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La reconocida marca de ropa deportiva dio a conocer 22 nuevos diseños bajo el logo de “The Drop That Needs No Introduction” (“El lanzamiento que no necesita presentación”).

Selecciones incluidas en esta nueva colección de camisetas de Adidas:

Alemania

España

Argentina

Italia

Bélgica

Colombia

México

Japón

Suecia

Escocia

Hungría

Argelia

Catar

Irán

Perú

Venezuela

Ucrania

Gales

Irlanda del Norte

Costa Rica

Si bien es cierto que Selecciones como Venezuela, Chile o Perú no lograron la clasificación para el torneo más importante a nivel de Selecciones, si jugaran partidos amistosos previos a la Copa.

Ampliar

Estas son algunas las nuevas camisetas:

La Selección Alemana vestirá un diseño que recuerda y homenajea a la camiseta que vistió el combinado nacional en 1990.

Foto: Selección de Alemania Ampliar

Japón

Como ya es costumbre, Japón es una de las selecciones con mejores y más elaborados diseños para sus camisetas.

Foto: Selección de Japón Ampliar

Suecia

Pese a que la Federación de Suecia recientemente despidió a Jon Dahl Tomasson como su entrenador, Adidas mostró la nueva camiseta del equipo que ahora será comandado por Graham Potter.

Foto: Selección de Suecia Ampliar

Escocia

Por su parte, Escocia vestirá una camiseta azul marino con algunos detalles blancos, manteniendo la línea tradicional de la Selección. No obstante, el equipo de Steve Clark aún no ha conseguido sellar su clasificación al Mundial.

Foto: Selección de Escocia Ampliar

Hungría

El combinado comandado por Dominik Szoboszlai mantendrá su característico color rojo sumado a algunos toques de blanco y verde.

Foto: Selección de Hungría Ampliar

Perú

Perú mantiene su clásica franja roja diagonal sobre fondo blanco, con un diseño actualizado por Adidas.

Foto: Selección de Perú. Ampliar

Venezuela

A pesar de que ‘La Vinotinto’ se quedó por fuera de la Copa Mundial, estrenará camiseta.

Foto: Federación Venezolana de Futbol Ampliar

Le puede interesar: Sorteo de fase de grupos del Mundial 2026: agéndese y conozca los rivales de la Selección Colombia

Ucrania

Ucrania vestirá una camiseta amarilla con detalles azules, fiel a sus colores nacionales.

Foto: Selección de Suecia Ampliar

Colombia

La Federación Colombiana de Fútbol aseguró que este nuevo diseño, que contiene mariposas amarillas, rinde homenaje al ‘realismo mágico’ al evocar orgullo, esperanza y transformación.