Estas son algunas de las nuevas camisetas de las selecciones de fútbol para el Mundial 2026
Más de 20 selecciones de futbol presentaron sus nuevas camisetas, en su mayoría disputarán la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Este miércoles, 5 de noviembre, Adidas anunció algunas de las camisetas que las Selecciones Nacionales utilizarán durante la época de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
La reconocida marca de ropa deportiva dio a conocer 22 nuevos diseños bajo el logo de “The Drop That Needs No Introduction” (“El lanzamiento que no necesita presentación”).
Selecciones incluidas en esta nueva colección de camisetas de Adidas:
- Alemania
- España
- Argentina
- Italia
- Bélgica
- Colombia
- México
- Japón
- Suecia
- Escocia
- Hungría
- Argelia
- Catar
- Irán
- Perú
- Venezuela
- Ucrania
- Gales
- Irlanda del Norte
- Costa Rica
Si bien es cierto que Selecciones como Venezuela, Chile o Perú no lograron la clasificación para el torneo más importante a nivel de Selecciones, si jugaran partidos amistosos previos a la Copa.
Estas son algunas las nuevas camisetas:
La Selección Alemana vestirá un diseño que recuerda y homenajea a la camiseta que vistió el combinado nacional en 1990.
Japón
Como ya es costumbre, Japón es una de las selecciones con mejores y más elaborados diseños para sus camisetas.
Suecia
Pese a que la Federación de Suecia recientemente despidió a Jon Dahl Tomasson como su entrenador, Adidas mostró la nueva camiseta del equipo que ahora será comandado por Graham Potter.
Escocia
Por su parte, Escocia vestirá una camiseta azul marino con algunos detalles blancos, manteniendo la línea tradicional de la Selección. No obstante, el equipo de Steve Clark aún no ha conseguido sellar su clasificación al Mundial.
Hungría
El combinado comandado por Dominik Szoboszlai mantendrá su característico color rojo sumado a algunos toques de blanco y verde.
Perú
Perú mantiene su clásica franja roja diagonal sobre fondo blanco, con un diseño actualizado por Adidas.
Venezuela
A pesar de que ‘La Vinotinto’ se quedó por fuera de la Copa Mundial, estrenará camiseta.
Ucrania
Ucrania vestirá una camiseta amarilla con detalles azules, fiel a sus colores nacionales.
Colombia
La Federación Colombiana de Fútbol aseguró que este nuevo diseño, que contiene mariposas amarillas, rinde homenaje al ‘realismo mágico’ al evocar orgullo, esperanza y transformación.