Agéndese: día y hora de la penúltima fecha de la Liga BetPlay 2005-ll

La Liga BetPlay 2025-ll sigue su rumbo y entra en su recta final para conocer a los ocho clasificados a cuadrangulares que lucharán por una nueva estrella. La fecha 19 dará inició este viernes (7 de noviembre) y finalizará el domingo (9 del mismo mes).

La penúltima jornada dará comienzo con tres compromisos y el duelo encargado de abrir la fecha será protagonizado por Envigado y Millonarios, que se enfrentarán a las 3:30 p.m. en el estadio Polideportivo Sur.

Luego llega el turno de Deportivo Pereira e Independiente Medellín, equipos que se enfrentan a las 6:10 p.m. en el estadio Hernán Ramírez Villegas. Entretanto, el último juego del viernes será entre Deportes Tolima y Llaneros, que chocan en el Manuel Murillo Toro a las 8:20 p.m.

Para el sábado 8 de noviembre la fecha continúa con tres compromisos y el primero de ellos estará protagonizado por Fortaleza y Junior, que se verán las caras a las 4:10 p.m. en el estadio Metropolitano de Techo.

La jornada sabatina continuará con el duelo entre Atlético Nacional y Águilas Doradas, que se enfrentarán en el estadio Atanasio Girardot a las 6:20 p.m. El último juego del día será Atlético Bucaramanga vs. La Equidad, que chocarán a las 8:30 p.m. en el Américo Montanini.

La fecha sigue el domingo 9 de noviembre con cuatro partidos. El primero de ellos es Once Caldas vs. Deportivo Pasto, juego que se disputará en el estadio Palogrande a las 2:00 p.m.

Luego será el turno de Alianza y Boyacá Chicó, que chocarán a las 4:10 p.m. en el estadio Armando Maestre Pavajeau. Después, América de Cali y Unión Magdalena se enfrentarán, a las 6:20 p.m., en el estadio Pascual Guerrero.

El partido encargado de cerrar la penúltima fecha se disputará en la ciudad de Bogotá, donde Independiente Santa Fe recibe al Deportivo Cali en el estadio El Campín a las 8:30 p.m.

Programación de la fecha 19 de la Liga BetPlay 21025-ll

Viernes 7 de noviembre

Envigado vs. Millonarios

Hora: 3:30 p.m.

3:30 p.m. Estadio: Polideportivo Sur.

Deportivo Pereira vs. Independiente Medellín

Hora: 6:10 p.m.

6:10 p.m. Estadio: Hernán Ramírez Villegas.

Deportes Tolima vs. Llaneros

Hora: 8:20 p.m.

8:20 p.m. Estadio: Manuel Murillo Toro.

Sábado 8 de noviembre

Fortaleza vs. Junior

Hora: 4:10 p.m.

4:10 p.m. Estadio: Metropolitano de Techo.

Atlético Nacional vs. Águilas Doradas

Hora: 6:20 p.m.

6:20 p.m. Estadio: Atanasio Girardot.

Atlético Bucaramanga vs. La Equidad

Hora: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Estadio: Américo Montanini.

Domingo 9 de noviembre

Once Caldas vs. Deportivo Pasto

Hora: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Estadio: Palogrande.

Alianza vs. Boyacá Chicó

Hora: 4:10 p.m.

4:10 p.m. Estadio: Armando Maestre Pavajeau.

América de Cali vs. Unión Magdalena

Hora: 6:20 p.m.

6:20 p.m. Estadio: Pascual Guerrero.

Independiente Santa Fe vs. Deportivo Cali

Hora: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Estadio: El Campín.

