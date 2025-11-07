Agéndese: día y hora de la penúltima fecha de la Liga BetPlay 2005-ll
La jornada iniciará este viernes con el duelo entre Envigado vs. Millonarios y finalizará el domingo.
La Liga BetPlay 2025-ll sigue su rumbo y entra en su recta final para conocer a los ocho clasificados a cuadrangulares que lucharán por una nueva estrella. La fecha 19 dará inició este viernes (7 de noviembre) y finalizará el domingo (9 del mismo mes).
La penúltima jornada dará comienzo con tres compromisos y el duelo encargado de abrir la fecha será protagonizado por Envigado y Millonarios, que se enfrentarán a las 3:30 p.m. en el estadio Polideportivo Sur.
Luego llega el turno de Deportivo Pereira e Independiente Medellín, equipos que se enfrentan a las 6:10 p.m. en el estadio Hernán Ramírez Villegas. Entretanto, el último juego del viernes será entre Deportes Tolima y Llaneros, que chocan en el Manuel Murillo Toro a las 8:20 p.m.
Para el sábado 8 de noviembre la fecha continúa con tres compromisos y el primero de ellos estará protagonizado por Fortaleza y Junior, que se verán las caras a las 4:10 p.m. en el estadio Metropolitano de Techo.
La jornada sabatina continuará con el duelo entre Atlético Nacional y Águilas Doradas, que se enfrentarán en el estadio Atanasio Girardot a las 6:20 p.m. El último juego del día será Atlético Bucaramanga vs. La Equidad, que chocarán a las 8:30 p.m. en el Américo Montanini.
La fecha sigue el domingo 9 de noviembre con cuatro partidos. El primero de ellos es Once Caldas vs. Deportivo Pasto, juego que se disputará en el estadio Palogrande a las 2:00 p.m.
Luego será el turno de Alianza y Boyacá Chicó, que chocarán a las 4:10 p.m. en el estadio Armando Maestre Pavajeau. Después, América de Cali y Unión Magdalena se enfrentarán, a las 6:20 p.m., en el estadio Pascual Guerrero.
El partido encargado de cerrar la penúltima fecha se disputará en la ciudad de Bogotá, donde Independiente Santa Fe recibe al Deportivo Cali en el estadio El Campín a las 8:30 p.m.
Programación de la fecha 19 de la Liga BetPlay 21025-ll
Viernes 7 de noviembre
Envigado vs. Millonarios
- Hora: 3:30 p.m.
- Estadio: Polideportivo Sur.
Deportivo Pereira vs. Independiente Medellín
- Hora: 6:10 p.m.
- Estadio: Hernán Ramírez Villegas.
Deportes Tolima vs. Llaneros
- Hora: 8:20 p.m.
- Estadio: Manuel Murillo Toro.
Sábado 8 de noviembre
Fortaleza vs. Junior
- Hora: 4:10 p.m.
- Estadio: Metropolitano de Techo.
Atlético Nacional vs. Águilas Doradas
- Hora: 6:20 p.m.
- Estadio: Atanasio Girardot.
Atlético Bucaramanga vs. La Equidad
- Hora: 8:30 p.m.
- Estadio: Américo Montanini.
Domingo 9 de noviembre
Once Caldas vs. Deportivo Pasto
- Hora: 2:00 p.m.
- Estadio: Palogrande.
Alianza vs. Boyacá Chicó
- Hora: 4:10 p.m.
- Estadio: Armando Maestre Pavajeau.
América de Cali vs. Unión Magdalena
- Hora: 6:20 p.m.
- Estadio: Pascual Guerrero.
Independiente Santa Fe vs. Deportivo Cali
- Hora: 8:30 p.m.
- Estadio: El Campín.
