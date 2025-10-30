Millonarios empató 0-0 con Once Caldas y quedó al borde de la eliminación de la Liga BetPlay. Foto:Colprensa - Cristian Bayona).

Este miércoles, 29 de octubre, se dio continuidad a la jornada 18 de la Liga BetPlay y uno de los juegos más destacados de la fecha fue protagonizado por Millonarios y Once Caldas, que se enfrentaron en Bogotá.

En un compromiso poco vistoso y con más ganas que juego, Millonarios y Once Caldas igualaron 0-0, resultado que dejó a los dos equipos con posibilidades mínimas para clasificar a cuadrangulares.

Desde el pitazo inicial, el conjunto azul, presionado por su afición, intentó hacerse con el dominio del balón para acercarse al arco rival.

Sin embargo, a lo largo del partido, Millonarios propuso el juego y se instaló en campo rival, pero la puntería no fue su mejor aliada y le impidió llevarse la victoria.

Por su parte, Once Caldas también tuvo dominio del balón, sin embargo, luego se la entregó al azul y jugó a la contra. Sin embargo, al igual que su rival, no tuvo buena puntería y, en otras oportunidades, el arquero Diego Novoa les ahogó el grito de gol.

Con su empate, los embajadores suman 22 unidades y se ubican en la casilla número 13. Por su parte, Once Caldas se ubica en la posición 12 con 23 puntos.

En la siguiente jornada, Once Caldas recibe la visita del Deportivo Pasto, en Manizales, el sábado 1 de noviembre. Entretanto, Millonarios chocará de visitante ante Envigado, compromiso que se realizará el lunes 3 de noviembre en el estadio Polideportivo Sur.

