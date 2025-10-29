James Rodríguez, a buscar equipo: León no le renovaría contrato al 10 de Colombia

Un nuevo giro en el futuro deportivo de James Rodríguez. Esto debido a que finaliza su contrato el próximo 31 de diciembre de 2025. La prensa mexicana especula que el colombiano no está en los planes para el próximo año del equipo de Guanajuato.

Así lo aseguró el periodista Paco Vela en una de las intervenciones que realizó en el programa Conexión MT.

“León ya prepara el próximo torneo, ya sin James, no es oficial, pero denlo por hecho. No va a continuar con el equipo del León”, afirmó.

Hubo 2 eventos extraordinarios para que James llegara al @clubleonfc:



1ro: Calificación a una Copa del Mundo de Clubes | Ingresarían sólo por participar 9.5MDD

2do: Que Rayo Vallecano rescindió el contrato del colombiano



Hoy: no hay mundial y menos apalancamiento económico — Paco Vela (@pacovela) October 29, 2025

¿James Rodríguez no cumplió con las expectativas del club?

El cucuteño de 34 años llegó a León a principios de 2025 y ha disputado 32 partidos en los cuales ha logrado anotar en cinco oportunidades, también cuenta con ocho asistencias.

Pese a las lesiones que ha presentado James, también el factor económico entra en juego ya que se habla de un estimado de 600.000 mil dólares mensuales los que cobra el colombiano, así que no hay mucha viabilidad desde el músculo financiero para mantener un jugador con estas exigencias y características.

Se dice que hay varios equipos de la misma Liga MX como América y Tigres que lo quieren, así como en la MLS en equipos de New York, Orlando y Chicago.

