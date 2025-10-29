Deportivo Pereira es sometido a proceso sancionatorio por el Ministerio del Deporte

Plantel sub-20 de Deportivo Pereira por la fecha 17 de la Liga Colombiana / @corpereira

Deportivo Pereira sigue en problemas tras conocerse la crisis económica que atraviesa. Por esta razón el Ministerio del Deporte se pronunció frente a la situación y decidió iniciar con procesos investigativos y de sanciones por irregularidades en los pagos de sus trabajadores.

La entidad publicó un comunicado indicando que Deportivo Pereira aún mantiene su reconocimiento deportivo, que el inicio de la investigación no es con efecto inmediato, “la suspensión del reconocimiento deportivo por presunto incumplimiento de obligaciones laborales o de seguridad social no opera de manera automática sino a través de una actuación administrativa formal, en la cual se garantizan los derechos de defensa, contradicción y representación del organismo deportivo involucrado”.

Asimismo, el Ministerio del Deporte inició las debidas investigaciones por falta de ejecución en las obligaciones administrativas del club, “inició proceso administrativo sancionatorio en contra del organismo deportivo por los presuntos incumplimientos en materia laboral de conformidad con el artículo 8º de la ley 1445 de 2011 y en garantía de los principios que rigen la administración pública, el debido proceso y el derecho de defensa y contradicción”.

Recordemos que el plantel profesional de Deportivo Pereira se ha ausentado en dos compromisos de la Liga colombiana, fecha 17 contra Águilas Doradas donde perdieron 5-1 y fecha 18 contra Deportivo Pasto donde también cayeron 4-0; estos juegos han sido disputados por la plantilla Sub-20.

Esto debido a que los jugadores indicaron que no se presentarían hasta que se subsanaran las deudas que el club tenía con ellos en seguridad social, pensión y el mismo pago de sus salarios.

