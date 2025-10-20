Tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la fecha 16: se aprieta la lucha por entrar a los ocho

La jornada 16 de la Liga BetPlay llegó a su fin e hizo mover la tabla de posiciones en la que al menos nueve equipos luchan por entrar o mantenerse dentro de los ochos primeros, los cuales clasifican a los cuadrangulares finales.

La fecha inició con la victoria de Independiente Medellín 3-1 sobre Fortaleza, lo que asegura el paso a cuadrangulares del ‘Poderoso de la Montaña’ y deja en vilo la clasificación del cuadro bogotano.

La victoria de Unión Magdalena 3-1 ante Envigado le dio un ‘respiro’ a ‘Ciclón Bananero’ en la tabla del descenso, aunque sigue en puesto directo para irse a la B en el 2026.

El juego entre Boyacá Chicó e Independiente Santa Fe que terminó en empate sin goles no benefició a ninguno, pues el cuadro boyacense sigue comprometido en el descenso y el vigente campeón del país ‘pende de un hilo’ en el grupo de los ocho.

Otro que aplazó su clasificación a los cuadrangulares es Atlético Nacional. El cuadro ‘verdolaga’ empató 2-2 con el Deportivo Pasto y sumó 28 puntos. Por su parte, el conjunto ‘volcánico’ está hace varias fechas eliminado.

Águilas Doradas derrotó 1-0 a Alianza y se metió seriamente en la puja por un cupo en los ocho, llegando a 21 puntos, los mismos que Santa Fe que es octavo.

La jornada transcurrió y dejó la época remontada del Junior de Barranquilla ante el Deportivo Pereira. Los ‘tiburones’ sorprendieron ganando el partido 3-2 tras ir perdiendo ante un club ‘Matecaña’ que está casi eliminado.

El clásico de la jornada fue el del Valle del Cauca, el cual dejó como ganador al América de Cali, imponiéndose 2-0 al Deportivo Cali en el estadio de Palmaseca. Con este resultado, los ‘Diablo Rojos’ sueñan por un cupo en cuadrangulares y muestran mejoría en su fútbol.

La jornada del domingo tuvo el encuentro que dejó la victoria de Llaneros 2-0 ante Once Caldas, complicando al ‘Blanco de Manizales’ en la tabla, pues quedó con 19 unidades.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

¿Cómo se jugará la jornada 17 de la Liga BetPlay?

Viernes 24 de octubre

Alianza vs. La Equidad: 4:00 de la tarde

Fortaleza vs. Deportivo Pasto

Deportivo Pereira vs. Águilas Doradas

Sábado 25 de octubre

Envigado vs. Boyacá Chicó: 2:00 de la tarde

América de Cali vs. Junior de Barranquilla: 4:10 de la tarde

Santa Fe vs. Millonarios: 6:20 de la tarde

Deportes Tolima vs. Deportivo Cali: 7:30 de la noche

Domingo 26 de octubre