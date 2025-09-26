Dura sanción de la FIFA a Rodrigo Holgado, jugador América de Cali: un año sin jugar al fútbol
Rodrigo Holgado, delantero del América de Cali, aparece en la lista de sancionados por falsificación de documentos para hacer parte de la selección de Malasia.
La Comisión Disciplinaria de la FIFA anunció la suspensión de siete jugadores por falsificación de documentos, dejándolos sin actividad relacionada con el fútbol por 12 meses. Entre los sancionados está el delantero argentino del América de Cali, Rodrigo Holgado.
Los jugadores sancionados son:
- Tomás Garcés
- Gabriel Arrocha
- Imanol Machuca
- Jon Irazabal
- Víctor Brandão
- Héctor Serrano
- Rodrigo Holgado
El delantero de América de Cali tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026 con la institución, que, según esta decisión, no podrá convocarlo debido a la suspensión. Además, el deportista deberá cancelar una multa de 2.000 francos suizos, lo que se traduce en casi 10 millones de pesos colombianos.
“La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha impuesto sanciones a la Federación Malasia de Fútbol (…) El 10 de junio de 2025, los siete futbolistas representaron a la selección de Malasia en el partido contra Vietnam correspondiente a la tercera ronda de los clasificatorios para la Copa Asiática de la AFC Arabia Saudí 2027(…) se les impondrá asimismo una sanción de doce meses de inhabilitación para participar en todo tipo de actividades relacionadas con el fútbol”.
https://inside.fifa.com/es/legal/judicial-bodies/news/fifa-sanciona-federacion-malasia-futbol-y-siete-jugadores
Por ahora, los jugadores podrán presentar descargos y apelar la decisión tomada por la FIFA.