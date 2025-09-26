Por mal comportamiento de la barra, sancionan al Junior de Barranquilla

Barranquilla

A través de un comunicado, el Club Deportivo Popular Junior F.C. S.A. dio a conocer la decisión del Comité Disciplinario del Campeonato de la Federación Colombiana de Fútbol de sancionar al equipo durante una fecha, por la conducta inapropiada de la barra de ‘Los Kuervos’ en el partido contra Llaneros.

El hecho tuvo lugar al partido válido por la 9ª fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR Il 2025, en el que se acreditó la comisión de la conducta relacionada con el uso de objetos inflamables.

De acuerdo con la información del equipo, la sanción incluyó el pago de una multa por 8 SMMLV o $11 millones de pesos y la suspensión del uso de la tribuna norte alta del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Según la organización, el hecho no solo afectó el normal desarrollo del encuentro, sino que también generó perjuicios deportivos, organizativos y de imagen, impactando de manera negativa a los jugadores, cuerpo técnico, patrocinadores y a la hinchada.

“El Club acata plenamente la sanción impuesta, al tiempo que hace un llamado a toda su afición para mantener un comportamiento ejemplar dentro y fuera de los estadios, evitando cualquier acción que ponga en riesgo la seguridad, el espectáculo deportivo y la imagen de la institución”, señalaron desde el Junior.

Finalmente, el equipo reiteró su compromiso con el cumplimiento de las normas y protocolos establecidos por la Federación Colombiana de Futbol y la DIMAYOR, así como “con la promoción de una cultura de respeto, convivencia y sana pasión en cada escenario” donde participe.