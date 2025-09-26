Así quedaron las llaves de las semifinales de la Copa Libertadores. Foto: EFE.

Este jueves, 25 de septiembre, se disputó el último partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores y ya se conocen los cuatro equipos que lucharán por un lugar en la final. El último clasificado salió de la serie entre Estudiantes de La Plata y Flamengo.

Liga Deportiva Universidad de Quito y Racing buscan terminar con la hegemonía brasileña en el torneo, pero tendrán que superar a Flamengo y Palmeiras.

El primer equipo en decir presente en las semifinales de la Copa Libertadores fue Racing, que superó a Vélez Sarsfield por un marcador global de 2-0. La ‘Academia’ ganó los partidos de ida y vuelta por 1-0.

El pasado miércoles, haciendo valer su condición de favorito en el torneo, Palmeiras dejó en el camino a River Plate, luego de superarlo por un marcador global de 5-2. El ‘verdao’ ganó 2-1 en Argentina y 3-1 en Brasil.

La sorpresa de la jornada vino por parte de la LDU Quito, que derrotó 1-0 a São Paulo y certificó su clasificación a semifinales. Tras haber ganado 2-0 como local, el conjunto ecuatoriano avanzó con un marcador global de 3-0.

El último clasificado llegó luego de una emocionante tanda de penales, en la que Flamengo se impuso 4-2 a Estudiantes de La Plata y se convirtió en el último semifinalista de la Copa Libertadores.

El ‘Fla’ se impuso 1-0 en Brasil y cayó por el mismo resultado en Argentina, lo que dejó la serie igualada 1-1 y se definió desde los 12 pasos, donde el arquero Agustín Rossi fue la figura al atajar dos penales.

Resultados de los cuartos de final

Racing 2 - Vélez 0

Palmeiras 5 - River Plate 2

LDU Quito 3 - São Paulo 0

Flamengo 1 (4) - Estudiantes 1 (2)

Clasificados a semifinales de la Copa Libertadores

LDU Quito

Flamengo

Palmeiras

Racing

Cruces de las semifinales de la Copa Libertadores

LDU Quito vs. Palmeiras

Racing vs. Flamengo

Partidos de ida: 22 de octubre

LDU Quito vs. Palmeiras

Flamengo vs. Racing

Partidos de vuelta: 29 de octubre

Palmeiras vs. LDU Quito

Racing vs. Flamengo

Escuche W Radio en vivo aquí: