Palmeiras ganó 3-1 a River Plate y clasificó a semifinales en la Copa Libertadores

Weverton y Lucas Evangelista celebran la clasificación de Palmeiras a las semifinales de la Copa Libertadores 2025. FOTO: Alexandre Schneider/Getty Images / Alexandre Schneider

Palmeiras, con goles de Vitor Roque y por partida doble del argentino José Manuel López, venció este miércoles 24 de septiembre 3-1 a River Plate para clasificar a las semifinales de la Copa Libertadores 2025.

El Verdão remató la eliminatoria en el Allianz Parque de São Paulo, tras haber ganado 2-1 la semana pasada en Buenos Aires.

Después de que los locales empezaran en desventaja, Vitor Roque niveló en el minuto 51 y “Flaco” López firmó su doblete en el 90+1, de penalti, y en el 90+4, con un potente disparo al borde del área.

Maximilano Salas adelantó al ‘millonario’ en el minuto 8.

Marcos Acuña fue expulsado en el minuto 87 por doble amonestación en la jugada del penal.

El equipo entrenado por el portugués Abel Ferreira se enfrentará en semis con el ganador de la eliminatoria São Paulo-Liga de Quito, que se define el jueves en el Morumbi tras victoria 2-0 de los ecuatorianos en la altura la semana anterior.

Observe los goles de la victoria de Palmeiras ante River Plate en las semifinales de la Copa Libertadores 2025:

