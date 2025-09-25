Jorge Bava no es más director técnico de Independiente Santa Fe: esto dijo el equipo

Este miércoles, 24 de septiembre, Independiente Santa Fe informó que Jorge Bava no es más su director técnico.

Cabe recordar que la continuidad de Jorge Bava como técnico del cuadro ‘cardenal’ estaba en duda luego de que el pasado 22 de septiembre la prensa paraguaya asegurara que iba a ser presentado como nuevo técnico de Cerro Porteño, uno de los equipos más grandes de ese país.

El club capitalino, al respecto, se había pronunciado en su momento por medio de un comunicado: “La renovación de su contrato estará sujeta a los resultados que logre el equipo en lo que resta de la temporada 2025-II”.

Posteriormente, realizó una rueda de prensa en donde el presidente Eduardo Méndez comento que el técnico sí recibió una propuesta del equipo paraguayo, pero que harían todos los esfuerzos para mantener la relación contractual con el uruguayo.

Sin embargo, tras la victoria 2-1 de Independiente Medellín vs. Santa Fe en la ida de los cuartos de final de Copa Colombia, el club capitalino, en una misiva, anunció su salida de la dirección técnica.

Santa Fe explicó que, a pesar de sus “esfuerzos realizados”, se aceptó la renuncia del estratega que, entre otras cosas, venía de ser campeón y haber ganado la décima estrella contra, precisamente, Independiente Medellín el semestre pasado.

“Pese a los deseos y los esfuerzos realizados, hemos aceptado la renuncia del director técnico Jorge Bava y su equipo técnico”, escribieron.

Jorge Bava llegó a Independiente Santa Fe a mitad del primer semestre de 2025, obteniendo el campeonato con el equipo luego del paso de Pablo Peirano y Francisco López.

Cuenta con 29 partidos dirigidos por liga con un 55% de efectividad tras 12 partidos ganados, 8 derrotas y 8 empates. Por el lado de Copa Colombia dirigió cinco compromisos.

Santa Fe es actualmente noveno en la tabla de posiciones con 17 unidades.

