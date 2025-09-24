¿Quién es Javier Reyes, el luchador bogotano que estará en la UFC tras ganar contrato?

Javier Reyes en su pelea en el Dana White's Contender Series. Foto: Getty Images. / Chris Unger

Aunque la UFC ya era el escenario más importante de las artes marciales mixtas (MMA), desde que aparecieron en el octágono personalidades como Connor McGregor, Khabib Nurmagomedov, Islam Makhachev y el más reciente Ilia Topuria, la Ultimate Fight Championship (UFC ) se volvió más viral en el mundo general de los deportes y trajo más aficionados a esta disciplina.

Países como Rusia o Brasil son naciones que aportan muchos peleadores a la compañía presidida por Dana White; sin embargo, Colombia, por su lado, aunque ha tenido peleadores en la empresa, son deportistas que hicieron carrera en el exterior, no desde el país.

Peleadores como Freddy Serrano, Bryan Barbera, Julio Arce, Sabina Mazo y, desde 2021, Juan Camilo Ronderos han pisado los octágonos, pero este 23 de septiembre se confirmó la llegada de un bogotano a la UFC y así, Colombia volverá a tener, luego de dos años, un peleador en la compañía, destacando que es un peleador que ha hecho toda su carrera en la Nación.

¿Quién es Javier Reyes?

Se trata de Javier ‘Blair’ Reyes , que en la semana siete de la novena temporada del Dana White Contender Series , competencia en donde la cabeza de la UFC analiza prospectos que pueden llegar a la empresa, ganó su pelea por KO técnico en el primer round contra el estadounidense Justice Torres.

A ‘Blair’ le bastó solo 1 minuto y 32 segundos para conectar rodillazos en clinch y volados, y en un ground and pawn liquidar a Torres ganando con KO técnico.

Tras ganar, Reyes saludó a su oponente y frente a las cámaras aseguró: “Esto es para todo Colombia. Colombia en la casa”.

¿Cuál es la marca en victorias y derrotas de Javier Reyes en MMA profesional con la que llega a UFC?

Pues bien, Reyes llega a la UFC con una marca de 22 victorias (contando la de Torres) y solo cinco derrotas.

Así mismo, ‘Blair’ ha ganado cinturones en promotoras como Latin Fighter Championships, Combate Global y FFC.

En la promotora LFA perdió una pelea de campeonato contra el brasileño Lerryan Douglas.

Cabe resaltar que Reyes estaría dentro de la categoría Peso Pluma, en donde el actual campeón de la división es Alexander Volkanovski. Además, hay contendientes destacados como Diego Lopes y Lerone Murphy.

Esto dijo Javier Reyes tras ganarse el contrato en la UFC:

Ahora, Reyes en la zona de prensa dio un mensaje tras ganarse su contrato, en donde destacó que su presencia en la UFC servirá para abrir puertas.

“Creo que esto es histórico para mi país. Le mando un saludo a todos hasta allá, en Bogotá, a todo Colombia. Vamos a romperla y vamos a abrir puertas para todos los que vienen detrás de mi”, dijo Reyes luego de que Dana White le confirmara que se ganó un contrato para la UFC.

Esto es histórico para Colombia 🇨🇴 Javier Reyes consigue su contrato en UFC #DWCS pic.twitter.com/uf5XctSBgm — UFC Español (@UFCEspanol) September 24, 2025

