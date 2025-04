En conversación con W Fin de Semana, Isabel Calvo compartió su historia de vida, marcada por la disciplina académica y la pasión por las artes marciales.

¿Cómo empezó su camino en las artes marciales?

“Yo soy una persona muy inquieta, que siempre busca aprender cosas nuevas”, contó.

Añadiendo que mientras hacía su doctorado, buscaba una actividad que le permitiera despejar la mente, así fue como encontró en las artes marciales una manera de equilibrar su vida. “Primero fue una forma de distraerme, pero me enamoré del entrenamiento. No hacía nada más que estudiar y entrenar, hasta que me gustó tanto que empecé a competir”, relató.

¿Qué significa dejar una carrera por un sueño?

Calvo decidió apostarlo todo por su carrera en las artes marciales mixtas. Aunque reconoce que no es fácil dejar atrás una vida profesional ya construida, tiene claro que quiere intentarlo. “Es una decisión complicada, pero si tienes un sueño y hay una oportunidad de lograrlo, yo animo a las personas a que lo intenten”, afirmó.

¿Cómo se prepara para una pelea?

Antes de cada combate, su enfoque es mantener la calma. “Intento no dejar que los nervios se apoderen de mí. Hago mucha visualización y preparación mental antes de entrar al octágono”, explicó.

Además, mencionó que uno de sus objetivos es enfrentarse a rivales difíciles que sean reconocidas, esto debido a que esas son las peleas que llaman la atención. Por eso, si consigue cinco victorias seguidas, podrá empezar a trabajar con la UFC.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Play/Pause Isabel Calvo, la madrileña que pasó de ser bióloga a campeona de MMA: esta es su historia 17:31 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: