Eduardo Méndez desmiente especulaciones sobre salida de Bava de Independiente Santa Fe

En conferencia de prensa, Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe, confirmó que Jorge Bava sigue siendo técnico de Santa Fe.

“Salió con su uniforme y su maleta para viajar a Medellín. No hay ningún acuerdo firmado de parte de él, como lo han expresado diferentes medios”, afirmó, haciendo referencia al partido que disputará el equipo este miércoles, 24 de septiembre, contra Independiente Medellín por cuartos de final de Copa Colombia.

Sin embargo, Jorge Bava sí está siendo pretendido por Cerro Porteño, la oferta para ir a dirigir el club paraguayo le llegó este lunes 22 de septiembre.

“Es cierto que le llegó una oferta de Cerro Porteño, pero ha manifestado que su prioridad es Santa Fe. Estamos hablando, buscando un acuerdo, queremos que el profesor continúe”.

Méndez se mantuvo firme en la posición de que Jorge Bava tiene la intención de continuar trabajando con la institución: “Se fue a Medellín, no tiene lógica que venga y esté presto para ir a dirigir el equipo para mañana”.

Expresó también que desde Paraguay no se han contactado con el club por el interés en el técnico.

“No se han comunicado conmigo desde Cerro Porteño. A Bava le llegó la oferta ayer, pero no es obligación de ellos contactarnos. Lo que no pueden evitar es pagar la cláusula de rescisión, su valor es confidencial”.

Ante la posibilidad de un acuerdo con el equipo paraguayo, se refirió a la búsqueda de nuevo entrenador. “Yo no he pensado en técnicos, ya tengo varias hojas de vida en mi celular, pero sin razón, hoy Santa Fe no está buscando técnicos”.

Jorge Bava llegó a Independiente Santa Fe a mitad del primer semestre de 2025, obteniendo el campeonato con el equipo, luego del paso de Pablo Peirano y Francisco López. Cuenta con 28 partidos dirigidos por liga con un 55% de efectividad tras 12 partidos ganados, 8 derrotas y 8 empates. Por el lado de Copa Colombia ha dirigido cuatro compromisos

Santa Fe es actualmente noveno en la tabla de posiciones con 17 unidades.