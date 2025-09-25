Los alcaldes de Brasil apoyan la candidatura para albergar el Mundial de Clubes de 2029. Foto: Getty Images.

El Frente Nacional de Alcaldes (FNP), que reúne a todos los gobernantes municipales de Brasil, anunció este miércoles su apoyo a la candidatura del país para organizar el Mundial de Clubes de la FIFA en 2029.

El respaldo fue oficializado en un documento entregado por el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, al presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Samir Xaud.

La entidad rectora del fútbol brasileño anunció su interés en organizar el Mundial de Clubes de 2029 en junio pasado, cuando la primera edición del evento aún se disputaba en Estados Unidos.

Xaud le presentó entonces su propuesta al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y a su secretario general, Mattias Grafström, quienes la evaluaron positivamente.

Paes, que preside el Frente Nacional de Alcaldes, anunció no solo el apoyo de todos los municipios de Brasil a la candidatura, sino también el interés de Río de Janeiro en ser una de las ciudades sede.

“Tres de los cuatro representantes de Brasil en el Mundial de Clubes de este año en Estados Unidos eran equipos de Río de Janeiro. El evento tuvo un gran éxito en la ciudad. Entonces, nada más natural que apoyemos la candidatura para la próxima edición”, afirmó Paes, citado en un comunicado de la Alcaldía.

El alcalde recordó que la zona de aficionados montada por la FIFA en esta ciudad para transmitir en pantallas gigantes los partidos del Mundial reunió a 110.000 personas en la playa de Copacabana, con un impacto de 10 millones de dólares para la economía de la ciudad.

“Vamos a trabajar para que la candidatura brasileña sea vencedora”, dijo.

Río de Janeiro fue una de las sedes del Mundial que Brasil organizó en 2014, cuyo final fue disputada en el Maracaná, y también lo será del Mundial femenino que se disputará en 2027.

La primera edición del Mundial de Clubes, en la que Chelsea conquistó el título, fue disputada en once ciudades de Estados Unidos y contó con la participación de 32 equipos, cuatro de los cuales brasileños.

Los representantes brasileños superaron la fase de grupos con importantes resultados, ya que Fluminense quedó en cuarto lugar, Palmeiras en octavo, Flamengo en undécimo y Botafogo en decimocuarto.

